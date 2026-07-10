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Новости Происшествия

Роскачество: мошенники стали вовлекать россиян в преступные схемы прямо на улице

В России зафиксированы случаи уличного мошенничества, когда аферисты втягивают людей в преступные схемы под видом помощи с обменом наличных. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Схема обмана проста: мошенник подходит к прохожему и под разными предлогами просит перевести средства на карту, взамен отдавая наличные. Согласившись, человек становится дроппером - подставным лицом, через счет которого проводят украденные деньги.

Эксперт предупреждает, что полученные от мошенника наличные, скорее всего, добыты преступным путем, а их номера могут быть записаны. Под особую угрозу попадают подростки и молодежь, которых мошенники поджидают возле школ, торговых центров и спортивных площадок, предлагая небольшой процент за простые операции с картами.

Сергей Кузьменко предупредил, что любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на карту, - это потенциальная угроза, и, соглашаясь на такое, человек рискует свободой.

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Теги

мошенники мошенничество Росккачество
Новости Происшествия

Петербуржец повредил три машины на 500 тысяч рублей после ссоры с девушкой

Жителя Приморского района Санкт-Петербурга обвинили в повреждении трех автомобилей после ссоры с девушкой.

Как сообщили в прокуратуре города, 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобили Daewoo, Volkswagen и Hyundai, припаркованные возле дома № 35 на Комендантском проспекте.

Молодой человек бросил камень в стекло одного автомобиля, затем несколько раз ударил руками и ногами другую машину и пнул третий автомобиль. В результате на транспортных средствах появились многочисленные вмятины, царапины и трещины на стеклах. Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба. В полиции петербуржец пояснил, что после ссоры с девушкой не смог сдержать злость и выместил ее на припаркованных автомобилях.

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