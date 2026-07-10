В России зафиксированы случаи уличного мошенничества, когда аферисты втягивают людей в преступные схемы под видом помощи с обменом наличных. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Схема обмана проста: мошенник подходит к прохожему и под разными предлогами просит перевести средства на карту, взамен отдавая наличные. Согласившись, человек становится дроппером - подставным лицом, через счет которого проводят украденные деньги.

Эксперт предупреждает, что полученные от мошенника наличные, скорее всего, добыты преступным путем, а их номера могут быть записаны. Под особую угрозу попадают подростки и молодежь, которых мошенники поджидают возле школ, торговых центров и спортивных площадок, предлагая небольшой процент за простые операции с картами.

Сергей Кузьменко предупредил, что любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на карту, - это потенциальная угроза, и, соглашаясь на такое, человек рискует свободой.