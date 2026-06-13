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В Петербурге продают самую дорогую в России квартиру за 355 млн рублей. Лифта в доме нет

Шестикомнатный объект из трех квартир площадью 720 квадратных метров выставили на продажу в Санкт-Петербурге за 355 миллионов рублей. Предложение называют самым дорогим жильем на вторичном рынке России.

В Петербурге продают самую дорогую в России квартиру за 355 млн рублей. Лифта в доме нет - Шестикомнатный объект из трех квартир площадью 720 квадратных метров выставили на продажу в Санкт-Пе
Фото: Циан.

Квартира расположена в пятиэтажном историческом доме, заказчиком строительства которого в конце XIX века был булочник Вебер. В объекте предусмотрена большая кухня, а внутреннюю планировку будущий владелец сможет изменить.

Лифта в доме сейчас нет, однако покупатель может установить индивидуальный подъемник с выходом на собственный этаж.

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01.02.2026
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Санкт-Петербург
Новости Спорт

Оценены шансы Роналду заплакать во время чемпионата мира по футболу 2026 года

Букмекеры оценили вероятность того, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заплачет во время чемпионата мира 2026 года, в 73%. Еще неделю назад вероятность слез 41-летнего футболиста во время турнира составляла 50%.

Сборная Португалии проведет первый матч на чемпионате мира 17 июня. Команда Роналду встретится со сборной Демократической Республики Конго. Также соперниками португальцев на групповом этапе станут сборные Узбекистана и Колумбии.

Ранее букмекеры начали принимать ставки на результативность Криштиану Роналду и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

Коэффициент на то, что Месси забьет больше Роналду, составил 1,76. Победа португальца в споре бомбардиров оценивается коэффициентом 3,70.

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01.06.2026
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Теги

Криштиану Роналду Португалия чм-2026 футбол спорт

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