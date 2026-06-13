Шестикомнатный объект из трех квартир площадью 720 квадратных метров выставили на продажу в Санкт-Петербурге за 355 миллионов рублей. Предложение называют самым дорогим жильем на вторичном рынке России.

Квартира расположена в пятиэтажном историческом доме, заказчиком строительства которого в конце XIX века был булочник Вебер. В объекте предусмотрена большая кухня, а внутреннюю планировку будущий владелец сможет изменить.

Лифта в доме сейчас нет, однако покупатель может установить индивидуальный подъемник с выходом на собственный этаж.