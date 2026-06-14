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Магнитная буря накрыла планету 14 июня

Внезапный геомагнитный шторм начался на Земле ранним утром в воскресенье.

Магнитная буря накрыла планету 14 июня - Внезапный геомагнитный шторм начался на Земле ранним утром в воскресенье.
Фото: ИКИ РАН

Прямо сейчас на Земле бушует магнитная буря, сообщает Лаборатория ИКИ РАН. По оценкам ученых, шторм начался в полночь.

Согласно графикам, мощность бури составляет почти шесть баллов, что соответствует второму классу космического шторма G2. В норме магнитосфера планеты должна прийти с 9 утра.

Небольшое возмущение в пределах пяти баллов также ожидается в ночь на понедельник.

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Теги

магнитная буря ИКИ РАН
Для души Новости

Детский портрет Владимира Набокова вернули в усадьбу «Рождествено»

В Ленинградской области коллекция музея-усадьбы «Рождествено» пополнилась уникальным экспонатом — детским портретом писателя Владимира Набокова, написанным в 1908 году.

Детский портрет Владимира Набокова вернули в усадьбу «Рождествено» - В Ленинградской области коллекция музея-усадьбы «Рождествено» пополнилась уникальным экспонатом — де
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В рамках празднования Дня поэзии ВладимираНабокова, 13 июня, состоялась передача редкой акварельной работы в фонд музея «Рождествено». Ценный артефакт, долгие годы находившийся в частной коллекции, был подарен музею предпринимателем Денисом Сорокиным. Впервые широкая публика смогла увидеть портрет юного художника на территории Вырской мызы.

Авторство принадлежит художнику британского происхождения Генри Каммингу, который являлся учеником знаменитого Михаила Зичи. Камминг был тесно связан с семьей Набокова. Он не только обучал рисованию мать классика, но и выступал наставником самого будущего писателя.

Исследователи полагают, что портрет был создан именно в семейном имении Набоковых, где художник и его родные традиционно проводили летние месяцы. 

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Рождественно культура Владимир Набоков

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