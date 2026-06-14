В Ленинградской области коллекция музея-усадьбы «Рождествено» пополнилась уникальным экспонатом — детским портретом писателя Владимира Набокова, написанным в 1908 году.

В рамках празднования Дня поэзии ВладимираНабокова, 13 июня, состоялась передача редкой акварельной работы в фонд музея «Рождествено». Ценный артефакт, долгие годы находившийся в частной коллекции, был подарен музею предпринимателем Денисом Сорокиным. Впервые широкая публика смогла увидеть портрет юного художника на территории Вырской мызы.

Авторство принадлежит художнику британского происхождения Генри Каммингу, который являлся учеником знаменитого Михаила Зичи. Камминг был тесно связан с семьей Набокова. Он не только обучал рисованию мать классика, но и выступал наставником самого будущего писателя.

Исследователи полагают, что портрет был создан именно в семейном имении Набоковых, где художник и его родные традиционно проводили летние месяцы.