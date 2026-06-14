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Новости Происшествия

Водитель питбайка погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти

Смертельная авария произошла в результате выезда на встречную полосу.

В Ломоносовском районе Ленинградской области проводится проверка по факту смертельной аварии с участием питбайка. 

Как передает региональный главк МВД, ДТП произошло в ночь на 13 июня на 79-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Ручьи». Водитель питбайка выехал на встречную полосу и столкнулся автобусом. От полученных травм находившийся за рулем двухколесного транспорта мужчина скончался на месте.

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14.06.2026
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Ломоносовский район авария
Для души Новости

Детский портрет Владимира Набокова вернули в усадьбу «Рождествено»

В Ленинградской области коллекция музея-усадьбы «Рождествено» пополнилась уникальным экспонатом — детским портретом писателя Владимира Набокова, написанным в 1908 году.

Детский портрет Владимира Набокова вернули в усадьбу «Рождествено» - В Ленинградской области коллекция музея-усадьбы «Рождествено» пополнилась уникальным экспонатом — де
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В рамках празднования Дня поэзии ВладимираНабокова, 13 июня, состоялась передача редкой акварельной работы в фонд музея «Рождествено». Ценный артефакт, долгие годы находившийся в частной коллекции, был подарен музею предпринимателем Денисом Сорокиным. Впервые широкая публика смогла увидеть портрет юного художника на территории Вырской мызы.

Авторство принадлежит художнику британского происхождения Генри Каммингу, который являлся учеником знаменитого Михаила Зичи. Камминг был тесно связан с семьей Набокова. Он не только обучал рисованию мать классика, но и выступал наставником самого будущего писателя.

Исследователи полагают, что портрет был создан именно в семейном имении Набоковых, где художник и его родные традиционно проводили летние месяцы. 

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Рождественно культура Владимир Набоков

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