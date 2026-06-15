Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор продолжительностью 55 минут, обсудив украинское урегулирование, ситуацию на Ближнем Востоке, гуманитарное сотрудничество и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Беседа прошла в дружеской и откровенной атмосфере, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Американский лидер поблагодарил и отметил, что Путин стал первым иностранным руководителем, который связался с ним в день юбилея. В Кремле уточнили, что поздравление носило неформальный характер и отражало уважение российского президента к личным качествам главы Белого дома.

Одной из центральных тем разговора стала ситуация вокруг Украины. Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий и заявил о готовности оказывать влияние на Киев и европейских союзников США для поиска путей урегулирования конфликта.

Путин подчеркнул, что попытки украинской стороны наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории России не способны изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Российский лидер также подтвердил, что личная встреча с Владимиром Зеленским может состояться в Москве, если глава Украины заинтересован в таких переговорах.

Особое внимание президенты уделили ситуации на Ближнем Востоке. Трамп сообщил Путину, что соглашение между США и Ираном находится на финальной стадии подготовки и может быть опубликовано в ближайшее время.

Российский лидер выразил удовлетворение тем, что развитие ситуации позволяет избежать масштабной эскалации. По его словам, возможный конфликт между США и Ираном мог привести к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.

Президенты также обсудили гуманитарное сотрудничество. Путин высоко оценил участие супруги американского лидера Мелании Трамп в вопросах воссоединения российских и украинских детей с семьями.

Москва и Вашингтон договорились продолжить контакты по нескольким направлениям. По словам Ушакова, в ближайшее время Россию вновь посетят специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Отдельной темой разговора стало проведение крупных международных спортивных соревнований. Путин пожелал Трампу успехов в организации чемпионата мира по футболу и напомнил об опыте России, принимавшей турнир в 2018 году.

Предыдущий телефонный разговор президентов состоялся 29 апреля по инициативе российской стороны и продолжался более полутора часов. Тогда Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент поддержал инициативу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае заявил, что отношения Москвы и Вашингтона по-прежнему находятся на нулевом уровне.

«Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет», – сказал Дмитрий Песков.

По его словам, для улучшения отношений шаги должны предпринимать обе стороны, однако США «пока этих шагов не делают».

Российские дипломаты при этом отмечали отдельные признаки восстановления диалога. Посол России в США Александр Дарчиев заявлял, что празднование Дня Победы положительно влияет на отношения двух стран.

Глава департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин также говорил о частичном возобновлении контактов между Москвой и Вашингтоном. По его словам, до полноценной нормализации отношений еще далеко, однако администрация Трампа пошла навстречу России в вопросе восстановления двустороннего диалога.