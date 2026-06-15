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Охота за книгами русских классиков закончилась для грузин тюрьмой во Франции

Шестерых граждан Грузии приговорили во Франции к срокам от 1,5 до 7 лет лишения свободы за кражу редких изданий произведений русских писателей XIX века, сообщает Neva.Today

Суд признал мужчин виновными в создании преступного сообщества и хищении культурных ценностей. Ущерб, нанесенный только Национальной библиотеке Франции, оценили в 770 тысяч евро.

Среди похищенных ценностей были редкие книги, первые рукописи и экземпляры произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других классиков русской литературы.

Французская прокуратура ранее требовала назначить обвиняемым до 8 лет лишения свободы. Один из осужденных уже привлекался к ответственности в Литве за аналогичное преступление.

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15.06.2026
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Появились кадры с места столкновения "Лады" и "Камаза" во Всеволожском районе

В результате ДТП помощь спасателей и врачей потребовалась водителю легкового авто.

Появились кадры с места столкновения "Лады" и "Камаза" во Всеволожском районе - В результате ДТП помощь спасателей и врачей потребовалась водителю легкового авто.
Фото: ЛЕНОБЛПОЖСПАС

Появились подробности аварии, случившейся 15 июня во Всеволожском районе между «Ладой Ларгус» и грузовиком «Камаз». Кадры с места ЧП приводит ГКУ «Леноблпожспас».

По имеющейся информации, сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 13:51. В заявке указывалось о столкновении двух авто на 27-м километре внешнего кольца КАД в Бугровском городском поселении.

«Водитель «Лады» оказался заблокирован в деформированном автомобиле. Сотрудниками ГИБДД пострадавший был деблокирован», — указано в сообщении.

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