Шестерых граждан Грузии приговорили во Франции к срокам от 1,5 до 7 лет лишения свободы за кражу редких изданий произведений русских писателей XIX века, сообщает Neva.Today.

Суд признал мужчин виновными в создании преступного сообщества и хищении культурных ценностей. Ущерб, нанесенный только Национальной библиотеке Франции, оценили в 770 тысяч евро.

Среди похищенных ценностей были редкие книги, первые рукописи и экземпляры произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других классиков русской литературы.

Французская прокуратура ранее требовала назначить обвиняемым до 8 лет лишения свободы. Один из осужденных уже привлекался к ответственности в Литве за аналогичное преступление.