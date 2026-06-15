В результате ДТП помощь спасателей и врачей потребовалась водителю легкового авто.

Появились подробности аварии, случившейся 15 июня во Всеволожском районе между «Ладой Ларгус» и грузовиком «Камаз». Кадры с места ЧП приводит ГКУ «Леноблпожспас».

По имеющейся информации, сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 13:51. В заявке указывалось о столкновении двух авто на 27-м километре внешнего кольца КАД в Бугровском городском поселении.

«Водитель «Лады» оказался заблокирован в деформированном автомобиле. Сотрудниками ГИБДД пострадавший был деблокирован», — указано в сообщении.