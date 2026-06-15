Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Артёма.
Российская армия освободила населенный пункт Артёма в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 июня сообщает Минобороны РФ.
Населенный пункт был взят под контроль военнослужащими 54-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск.
«Освобождение посёлка стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержке артиллерии и эффективной работе расчётов войск беспилотных систем. Это позволило пресечь все попытки противника удержать населённый пункт под своим контролем», — говорится в сообщении МО РФ.