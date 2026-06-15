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ВС РФ взяли под контроль еще один населённый пункт в ДНР

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Артёма.

Российская армия освободила населенный пункт Артёма в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 июня сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт был взят под контроль военнослужащими 54-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск.

«Освобождение посёлка стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержке артиллерии и эффективной работе расчётов войск беспилотных систем. Это позволило пресечь все попытки противника удержать населённый пункт под своим контролем», — говорится в сообщении МО РФ.

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Появились кадры с места столкновения "Лады" и "Камаза" во Всеволожском районе

В результате ДТП помощь спасателей и врачей потребовалась водителю легкового авто.

Появились кадры с места столкновения "Лады" и "Камаза" во Всеволожском районе - В результате ДТП помощь спасателей и врачей потребовалась водителю легкового авто.
Фото: ЛЕНОБЛПОЖСПАС

Появились подробности аварии, случившейся 15 июня во Всеволожском районе между «Ладой Ларгус» и грузовиком «Камаз». Кадры с места ЧП приводит ГКУ «Леноблпожспас».

По имеющейся информации, сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 13:51. В заявке указывалось о столкновении двух авто на 27-м километре внешнего кольца КАД в Бугровском городском поселении.

«Водитель «Лады» оказался заблокирован в деформированном автомобиле. Сотрудниками ГИБДД пострадавший был деблокирован», — указано в сообщении.

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Бугровское поселение авария кад

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