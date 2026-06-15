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В Ленобласти стартовал проект «Ильин день в Мягозеро» по возрождению традиционного вепсского праздника

Проект «Ильин день в Мягозеро» направлен на возвращение одного из главных календарных праздников вепсов в повседневную жизнь.

В Ленобласти стартовал проект «Ильин день в Мягозеро» по возрождению традиционного вепсского праздника - Проект «Ильин день в Мягозеро» направлен на возвращение одного из главных календарных праздников веп
Фото: max.ru/lenobladminka

Когда-то это событие собирало всю округу, однако сегодня традиция почти утрачена. Теперь у неё появляется реальное продолжение.

Проект, поддержанный грантом губернатора Ленинградской области, был представлен на площадке фестиваля «Древо жизни» в деревне Винницы. Именно здесь, на границе вепсской и карельской культур, звучат старинные песни, закручиваются хороводы, передаются из уст в уста обряды и напевы. Ильин день в Мягозеро — часть масштабной работы по сохранению культурного кода малых народов региона.

В Ленобласти стартовал проект «Ильин день в Мягозеро» по возрождению традиционного вепсского праздника - Проект «Ильин день в Мягозеро» направлен на возвращение одного из главных календарных праздников веп

В Ленобласти стартовал проект «Ильин день в Мягозеро» по возрождению традиционного вепсского праздника - Проект «Ильин день в Мягозеро» направлен на возвращение одного из главных календарных праздников веп

2 августа в России отмечается народно-христианский праздник Ильин день. Он пришел на смену языческому празднеству в честь Перуна - бога-громовержца. В этот день Церковь традиционно проводит богослужения, чтя память святого пророка Илии. Рассказываем о торжестве и сопутствующих ему традициях.

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Ильин день Мягозеро Ильин день в Мягозеро
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Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти до 17 мая

В регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия.

В Ленинградской области продлили экстренное предупреждение о непогоде до середины недели. В ближайшие более чем двое суток местами в регионе пройдут сильные дожди с грозой. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Гроза. Период предупреждения до 18 ч. 17 июня. Местами грозы», — говорится в предупреждении.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

штормовое предупреждение Гидрометцентр в России Непогода в Ленобласти

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