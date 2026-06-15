Проект «Ильин день в Мягозеро» направлен на возвращение одного из главных календарных праздников вепсов в повседневную жизнь.

Когда-то это событие собирало всю округу, однако сегодня традиция почти утрачена. Теперь у неё появляется реальное продолжение.

Проект, поддержанный грантом губернатора Ленинградской области, был представлен на площадке фестиваля «Древо жизни» в деревне Винницы. Именно здесь, на границе вепсской и карельской культур, звучат старинные песни, закручиваются хороводы, передаются из уст в уста обряды и напевы. Ильин день в Мягозеро — часть масштабной работы по сохранению культурного кода малых народов региона.

2 августа в России отмечается народно-христианский праздник Ильин день. Он пришел на смену языческому празднеству в честь Перуна - бога-громовержца. В этот день Церковь традиционно проводит богослужения, чтя память святого пророка Илии. Рассказываем о торжестве и сопутствующих ему традициях.