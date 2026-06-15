Причины задержки кроются в технических возможностях газораспределительной инфраструктуры. Эта проблема будет устранена после модернизации инфраструктуры.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил, почему жители поселка Журавлиное столкнулись с переносом сроков подключения к газу.

В ходе прямой линии к главе региона обратилась жительница поселка, выразив обеспокоенность тем, что при наличии газопровода в населенном пункте доступ к ресурсу получили лишь около трети домохозяйств. При этом заявителям, обратившимся за подключением после 2024 года, называют ориентировочную дату декабрь 2028 года.

Александр Дрозденко пояснил, что возникшая ситуация вызвана не отсутствием сетей, а техническими ограничениями газораспределительной станции. Газификация Журавлиного стала возможной благодаря проекту в деревне Хиттолово, однако текущие мощности объекта не позволяют подключить всех желающих без риска критического падения давления в системе.

По словам губернатора, чтобы газ был доступен всем потребителям, необходима масштабная реконструкция станции, которая на текущий момент включена в инвестиционную программу с 2027 года. При условии модернизации подключение оставшихся домовладений может начаться в первом квартале 2028 года.

Глава региона также подчеркнул, что для возможности ускорения работ будут проведены переговоры с компанией. Однако на данный момент оснований для сдвига сроков на более ранний период нет. Александр Дрозденко добавил, что высокие темпы газификации региона создали повышенную нагрузку на инфраструктуру, что требует обновления объектов.