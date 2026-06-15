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Новости Социум

Губернатор Ленобласти объяснил причину задержки газификации в поселке Журавлином

Причины задержки кроются в технических возможностях газораспределительной инфраструктуры. Эта проблема будет устранена после модернизации инфраструктуры.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил, почему жители поселка Журавлиное столкнулись с переносом сроков подключения к газу.

В ходе прямой линии к главе региона обратилась жительница поселка, выразив обеспокоенность тем, что при наличии газопровода в населенном пункте доступ к ресурсу получили лишь около трети домохозяйств. При этом заявителям, обратившимся за подключением после 2024 года, называют ориентировочную дату декабрь 2028 года.

Александр Дрозденко пояснил, что возникшая ситуация вызвана не отсутствием сетей, а техническими ограничениями газораспределительной станции. Газификация Журавлиного стала возможной благодаря проекту в деревне Хиттолово, однако текущие мощности объекта не позволяют подключить всех желающих без риска критического падения давления в системе.

По словам губернатора, чтобы газ был доступен всем потребителям, необходима масштабная реконструкция станции, которая на текущий момент включена в инвестиционную программу с 2027 года. При условии модернизации подключение оставшихся домовладений может начаться в первом квартале 2028 года.

Глава региона также подчеркнул, что для возможности ускорения работ будут проведены переговоры с компанией. Однако на данный момент оснований для сдвига сроков на более ранний период нет. Александр Дрозденко добавил, что высокие темпы газификации региона создали повышенную нагрузку на инфраструктуру, что требует обновления объектов.

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15.06.2026
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Теги

прямая линия Журавлиное Александр Дрозденко газификация
Новости Социум

В Волосово построят первый дом новой программы расселения аварийного жилья на 63 квартиры

В Ленинградской области стартуют проектно-изыскательские работы для строительства первого дома в рамках новой программы расселения аварийного жилья. Объект появится в городе Волосово. 

Старт программы начинается с Волосово, поскольку здесь уже есть подготовленный земельный участок и понятная планировка под семьи, которые нуждаются в переселении из аварийного фонда. Компания «ЛенОблАИЖК» готовит дом на 63 квартиры общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Проектировщик уже приступил к работе, полный комплект документации планируется получить в апреле 2027 года.

В текущем году планируется приступить к проектированию ещё четырёх объектов в Пикалёво и Выборге. В следующем году запланировано начало строительства двух домов в Пикалёво по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В правительстве региона отмечают, что задача властей — обеспечить жителям ясный маршрут: от признания дома аварийным до получения ключей от новой безопасной квартиры. По каждому объекту будет выдерживаться необходимый темп, а все этапы будут проходить без задержек.

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15.06.2026
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Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения нацпроекта «Жилье и городская среда», которая действует в регионе с 2019 года, можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. Новая программа расселения аварийного жилья рассчитана до 2030 года. В неё вошли 24 муниципальных образования, 74,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья и более 5 тысяч жителей. Основной объём расселения регион планирует обеспечить через новые квартиры: 74 процента граждан получат жильё в новых домах, 24 процента — на вторичном рынке, 2 процента — выкупную стоимость.

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Волосово расселение аварийного жилья

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