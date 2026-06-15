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Новости Социум

В Волхове проверят дорогу к городскому пляжу после жалобы губернатору Ленобласти

В городе соберут специальную комиссию, которая проверит состояние дороги после обращения жителей на прямую линию главы Ленобласти.

После обращения местной жительницы на прямую линию губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Волхове организуют специальную комиссию для оценки состояния улицы Декабристов, ведущей к городскому пляжу.

Как подчеркнула местная жительница, ежедневно по этой улице передвигаются сотни людей, в том числе семьи с детьми, пожилые и любители спорта. При этом состояние дороги оставляет желать лучшего.

Глава администрации Волховского района Александр Сафонов подтвердил наличие проблемы и сообщил, что объект является муниципальным. Финансирование капитального ремонта дорожного полотна может составить от 15 до 20 миллионов рублей.

Губернатор Александр Дрозденко поручил профильным ведомствам провести обследование участка.

«Если там действительно ходит много людей и они направляются на пляж, нужно понять, что необходимо сделать для безопасного передвижения. Возможно, начать стоит с обустройства тротуара, но для этого нужно оценить ситуацию на месте», — заявил губернатор.

Комиссия, в которой примет участие и сама заявительница, должна состояться в течение ближайшей недели. По ее результатам будут определены конкретные меры по решению проблемы.

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