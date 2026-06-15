Женщине помогут разобраться с документами на землю. Также глава региона поручил оценить возможность благоустройства подъездного пути к участкам.

Жительница поселка Запорожское обратилась к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с жалобой на проблемы с земельным участком.

В ходе прямой линии с главой региона женщина рассказала, что не может получить доступ к земельному участку, который ранее находился в долгосрочной аренде у ее погибшего сына. По словам заявительницы, районная администрация долгое время ограничивалась лишь обещаниями, но так и не оказала поддержку.

Александр Дрозденко поручил местной администрации оценить стоимость работ по отсыпке, грейдированию и обустройству дорожного полотна к участкам.

«Во-вторых, уже персонально вам поможем разобраться с участком, чтобы его правильно оформить, чтобы у вас было право на собственность данного земельного участка, раз уж прозвучало, что он в аренде, тем более уж в долгосрочной аренде, чтобы из аренды была оформлена собственность», — добавил Александр Дрозденко.

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Фото на миниатюре: ЛенТВ24