weather 14.6°
$ 72.45
83.80

Главная / Новости / Жительнице Ленобласти помогут решить проблемы с земельным участком после вмешательства губернатора

Новости Социум

Жительнице Ленобласти помогут решить проблемы с земельным участком после вмешательства губернатора

Женщине помогут разобраться с документами на землю. Также глава региона поручил оценить возможность благоустройства подъездного пути к участкам.

Жительница поселка Запорожское обратилась к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с жалобой на проблемы с земельным участком.

В ходе прямой линии с главой региона женщина рассказала, что не может получить доступ к земельному участку, который ранее находился в долгосрочной аренде у ее погибшего сына. По словам заявительницы, районная администрация долгое время ограничивалась лишь обещаниями, но так и не оказала поддержку.

Александр Дрозденко поручил местной администрации оценить стоимость работ по отсыпке, грейдированию и обустройству дорожного полотна к участкам.

«Во-вторых, уже персонально вам поможем разобраться с участком, чтобы его правильно оформить, чтобы у вас было право на собственность данного земельного участка, раз уж прозвучало, что он в аренде, тем более уж в долгосрочной аренде, чтобы из аренды была оформлена собственность», — добавил Александр Дрозденко.

Вам будет интересно
Семье из Коммунара помогут решить проблему с субсидией после вмешательства губернатора Ленобласти
Глава региона взял на контроль ситуацию семьи, которая не может использовать средства, выделенные на улучшение жилищных условий. Семье из Коммунара по...
15.06.2026
115

Фото на миниатюре: ЛенТВ24

Теги

Александр Дрозденко прямая линия
Новости Социум

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе до конца рабочей недели

Плановые работы по добыче ископаемых пройдут на карьерах Каменногорского поселения.

В период с 15 по 19 июня в карьерах Каменногорского поселения пройдут взрывные работы. Шумно будет с 10.00 до 17:00, предупреждают в администрации муниципалитета.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе опасной зоны (700 м) запрещены до окончания взрывных работ», — говорится в сообщении.

Вам будет интересно
В Петербурге запустили новый водный маршрут до Петергофа
Скоростные катамараны начали перевозить пассажиров в Петергоф от нового причала на Адмиралтейской набережной, 10, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает...
15.06.2026
135

Фото на миниатюре: администрация Выборгского района

Теги

взрывные работы Выборгский район

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

08:56 15.06.2026

Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге
Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге

09:59 15.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться