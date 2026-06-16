Прокуратура перед началом сезона проверила почти 500 организациях детского отдыха.

Особое внимание было уделено требованиям безопасности детей, включая пожарную безопасность и санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили в ведомстве.

По результатам проверки было выявлено 120 нарушений. Для их устранения было внесено 51 представление, принесены три протеста, которые уже рассмотрены и удовлетворены. Также трем должностным лицам были объявлены предостережения.

Отметим, в этом году в регионе будут работать более 400 лагерей и площадок для детского отдыха. Ожидается, что за сезон их посетят около 110 тысяч школьников.