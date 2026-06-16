В Ломоносовском районе Ленобласти открыто движение по новому мосту через реку Лебяжья. Теперь организовано движение по двум полосам, вместо ранее использовавшейся реверсивной схемы.
Мост продолжают капитально ремонтировать в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Следующие этапы работ включают демонтаж временного моста, расширение сооружения до проектных параметров, обустройство тротуара, освещения и установку барьерного ограждения.
Планируется, что все работы будут завершены, и мост будет введен в эксплуатацию в августе 2026 года.