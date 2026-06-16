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Движение через реку Лебяжья перепустили на новый мост

В Ломоносовском районе Ленобласти открыто движение по новому мосту через реку Лебяжья. Теперь организовано движение по двум полосам, вместо ранее использовавшейся реверсивной схемы.

Движение через реку Лебяжья перепустили на новый мост - Планируется, что все работы будут завершены, и мост будет введен в эксплуатацию в августе 2026 года.
Скриншот видео: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Мост продолжают капитально ремонтировать в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Следующие этапы работ включают демонтаж временного моста, расширение сооружения до проектных параметров, обустройство тротуара, освещения и установку барьерного ограждения.

Планируется, что все работы будут завершены, и мост будет введен в эксплуатацию в августе 2026 года.

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Теги

Ломоносовский район Ленобласть новый мост река Лебяжье
Новости Социум Главное

В детских лагерях Ленобласти перед началом сезона выявили 120 нарушений

Прокуратура перед началом сезона проверила почти 500 организациях детского отдыха.

В детских лагерях Ленобласти перед началом сезона выявили 120 нарушений - Проведены проверки в почти 500 организациях отдыха.
Фото: freepik

Особое внимание было уделено требованиям безопасности детей, включая пожарную безопасность и санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили в ведомстве.

По результатам проверки было выявлено 120 нарушений. Для их устранения было внесено 51 представление, принесены три протеста, которые уже рассмотрены и удовлетворены. Также трем должностным лицам были объявлены предостережения.

Отметим, в этом году в регионе будут работать более 400 лагерей и площадок для детского отдыха. Ожидается, что за сезон их посетят около 110 тысяч школьников.

Теги

детский лагерь прокуратура проверки Ленобласть детский отдых нарушения

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