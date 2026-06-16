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Новости СВО

За неделю от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России, включая ребенка

За неделю с 8 по 14 июня от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России, в том числе ребенок, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 254 мирных жителя: ранены 225 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе один несовершеннолетний», - цитирует Мирошника РИА Новости.

Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях. Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 4976 боеприпасов, добавил он.

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Теги

Россия ВС РФ погибли ВСУ СВО ранены Мирошник
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Движение через реку Лебяжья перепустили на новый мост

В Ломоносовском районе Ленобласти открыто движение по новому мосту через реку Лебяжья. Теперь организовано движение по двум полосам, вместо ранее использовавшейся реверсивной схемы.

Движение через реку Лебяжья перепустили на новый мост - Планируется, что все работы будут завершены, и мост будет введен в эксплуатацию в августе 2026 года.
Скриншот видео: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Мост продолжают капитально ремонтировать в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Следующие этапы работ включают демонтаж временного моста, расширение сооружения до проектных параметров, обустройство тротуара, освещения и установку барьерного ограждения.

Планируется, что все работы будут завершены, и мост будет введен в эксплуатацию в августе 2026 года.

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Теги

Ломоносовский район Ленобласть новый мост река Лебяжье

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