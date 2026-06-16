За неделю с 8 по 14 июня от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России, в том числе ребенок, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 254 мирных жителя: ранены 225 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе один несовершеннолетний», - цитирует Мирошника РИА Новости.

Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях. Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 4976 боеприпасов, добавил он.