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Новости Социум

В Приозерском районе инспекторы ГАИ помогли ребенку с переломом быстрее добраться до больницы

В Приозерском районе Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь семье, которой нужно было срочно попасть к врачам.

Около 22:00 в минувшую субботу к сотрудникам ДПС, дежурившим на трассе в Приозерском районе, обратился мужчина.  Он сообщил, что его сын серьезно травмировал локоть, пока был на даче. И срочно нужно попасть в больницу Петербурга.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Инспекторы ДПС сопроводили мальчика и его маму до городской больницы. Предварительно связавшись с приемным отделением, они сообщили медикам о прибытии пациента, чтобы врачи успели подготовиться. У ребенка диагностировали закрытый перелом нижнего конца плечевой кости со смещением. Ему провели экстренную операцию, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Родители выразили глубокую признательность инспекторам ДПС по Приозерскому району за оперативную помощь.

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Теги

гаи Приозерский район Ленобласть
Новости Экономика

«Татнефть» ограничила продажу топлива на всех своих АЗС в России

Компания «Татнефть» объявила о введении ограничений на продажу бензина и дизтоплива на всех своих АЗС в России.

«Татнефть» ограничила продажу топлива на всех своих АЗС в России - При этом оплата на автозаправках временно принимается только наличными.
Фото: freepik

«На данный момент на всей сети АЗС «Татнефти» введены ограничения», — сообщила «Интерфакс» горячая линия компании.

При этом оплата на автозаправках временно принимается только наличными. Причины принятия такого решения и сроки действия лимита не уточняются.

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Топливный кризис первыми ощутили Крым и Севастополь, где периодически прекращается свободный отпуск топлива, оно реализуется по талонам. Затем об ограничениях продажи начали сообщать из южных регионов страны.

Теги

АЗС Россия дефицит "Татнефть"

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