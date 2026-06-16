В Приозерском районе Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь семье, которой нужно было срочно попасть к врачам.

Около 22:00 в минувшую субботу к сотрудникам ДПС, дежурившим на трассе в Приозерском районе, обратился мужчина. Он сообщил, что его сын серьезно травмировал локоть, пока был на даче. И срочно нужно попасть в больницу Петербурга.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Инспекторы ДПС сопроводили мальчика и его маму до городской больницы. Предварительно связавшись с приемным отделением, они сообщили медикам о прибытии пациента, чтобы врачи успели подготовиться. У ребенка диагностировали закрытый перелом нижнего конца плечевой кости со смещением. Ему провели экстренную операцию, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Родители выразили глубокую признательность инспекторам ДПС по Приозерскому району за оперативную помощь.