В Приозерском районе Ленобласти ликвидировали пяти несанкционированных свалок. С территорий вывезли более 78 кубометров различного мусора.

Свалки были расположены на улицах Ладожской и Декабристов в Приозерске, на пересечении улиц Лесной и Мира в деревне Светлое и на улице Речной в поселке Мельниково. Среди вывезенного мусора были бытовые и строительные отходы, пластик, старая мебель, матрасы, ветки и использованные автомобильные шины.

После обследования территорий комитет государственного экологического надзора направил местным администрациям предостережения о недопустимости подобных нарушений. Власти сообщили, что все выявленные свалки ликвидированы.