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Новости Социум

Пять нелегальных свалок ликвидировали в Приозерском районе

В Приозерском районе Ленобласти ликвидировали пяти несанкционированных свалок. С территорий вывезли более 78 кубометров различного мусора.

Пять нелегальных свалок ликвидировали в Приозерском районе - Среди вывезенного мусора были бытовые и строительные отходы, пластик, старая мебель, матрасы, ветки
Фото: Эконадзор ЛО.

Свалки были расположены на улицах Ладожской и Декабристов в Приозерске, на пересечении улиц Лесной и Мира в деревне Светлое и на улице Речной в поселке Мельниково. Среди вывезенного мусора были бытовые и строительные отходы, пластик, старая мебель, матрасы, ветки и использованные автомобильные шины.

После обследования территорий комитет государственного экологического надзора направил местным администрациям предостережения о недопустимости подобных нарушений. Власти сообщили, что все выявленные свалки ликвидированы.

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15.06.2026
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Теги

свалка Ленобласть эконадзор
Новости Социум

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября - Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.
Фото: t. me/ izbirkom47

Документ опубликован на портале официального правовых актов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В этом году впервые в выборах в Госдуму примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

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