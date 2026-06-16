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Новости Происшествия

200 кг растительного наркотика нашли в бытовке в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотических веществ.

Видео: официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, предварительно, местный житель занимался незаконным оборотом наркотиков и организовал межрегиональные перевозки запрещенных веществ. В качестве склада он использовал строительную бытовку, внутри нашли 14 мешков с веществом растительного происхождения. Еще два мешка нашли в арендованном автомобиле.

Экспертиза подтвердила, что около 10 кг содержимого одного из мешков — это растительный наркотик. Общий вес изъятого составил около 200 кг. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Подозреваемому грозит пожизненное заключение. 

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Теги

наркотики Петербург полиция Ирина Волк
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Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября - Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.
Фото: t. me/ izbirkom47

Документ опубликован на портале официального правовых актов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В этом году впервые в выборах в Госдуму примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

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Теги

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