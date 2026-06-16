В Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотических веществ.

Видео: официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, предварительно, местный житель занимался незаконным оборотом наркотиков и организовал межрегиональные перевозки запрещенных веществ. В качестве склада он использовал строительную бытовку, внутри нашли 14 мешков с веществом растительного происхождения. Еще два мешка нашли в арендованном автомобиле.

Экспертиза подтвердила, что около 10 кг содержимого одного из мешков — это растительный наркотик. Общий вес изъятого составил около 200 кг. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.