В Ленинградской области состоялась научно-практическая конференция, посвященная внедрению систем менеджмента качества в учреждениях здравоохранения.

Фото здесь и далее: Комитет по здравоохранению ЛО

Первая научно-практическая конференция по теме «Внедрение системы менеджмента качества в современных условиях» для учреждений здравоохранения прошла в Ленинградской области. Мероприятие, организованное региональным Комитетом по здравоохранению на базе областного перинатального центра, объединило руководителей ведущих медучреждений региона и представителей Росздравнадзора.

Главной целью конференции стала выработка стратегии по повышению безопасности пациентов и операционной эффективности больниц.

«Система менеджмента качества – не просто формальные слова. В первую очередь это безопасность наших пациентов и безопасность деятельности медицинской организации в целом. Перед нами стоит серьёзная задача – внедрить эту систему в каждую медицинскую организацию, подтвердив высокий уровень качества оказания медицинских услуг в Ленинградской области», — заявил глава Комитета по здравоохранению Александр Жарков.

В ходе конференции участники детально разобрали ключевые аспекты управления, включая техническое оснащение и формирование профессиональных команд единомышленников. Практическая часть программы позволила руководителям отработать применение инструментов менеджмента на кейсах многопрофильных стационаров.

Выбор площадки для проведения форума не случаен. Ленинградский областной перинатальный центр одним из первых в регионе приступил к сертификации по стандартам качества и безопасности.

Получение такого сертификата подтверждает, что процессы в учреждении полностью соответствуют современным требованиям, обеспечивая максимальную защищенность и эффективность лечения для каждого пациента.