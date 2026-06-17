В Тихвинском районе Ленобласти сотрудники ДПС пытался остановить автомобиль «ВАЗ-2107» без номеров. Водитель проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться.

На 118-м километре дороги Тихвин - Будогощь - Чудово началось преследование. Инспекторы использовали световые и звуковые сигналы, а также громкую связь, но водитель не реагировал. Для остановки автомобиля было применено табельное оружие — сначала выстрел в воздух, затем по колесам. Через несколько минут машина остановилась. Водитель выскочил из салона и попытался убежать в лес, но был задержан сотрудниками ДПС.

За рулем находился 19-летний парень, официально не трудоустроен, водительского удостоверения у него нет. Есть подозрение, что он был в нетрезвом состоянии. В отделе в отношении водителя оформили протоколы по шести статьям Кодекса об административных правонарушениях.