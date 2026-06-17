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157 украинских БПЛА сбито за ночь над регионами России

Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 157 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

157 украинских БПЛА сбито за ночь над регионами России - БПЛА сбили над 15 регионами России и над акваторией Черного моря.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Утром 17 июня средства ПВО сбили 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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СВО минобороны БПЛА Россия
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Пьяного водителя в Тихвинском районе ловили с погоней и стрельбой

В Тихвинском районе Ленобласти сотрудники ДПС пытался остановить автомобиль «ВАЗ-2107» без номеров. Водитель проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться.

Пьяного водителя в Тихвинском районе ловили с погоней и стрельбой - За рулем находился 19-летний парень, официально не трудоустроен, водительского удостоверения у него
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

На 118-м километре дороги Тихвин - Будогощь - Чудово началось преследование. Инспекторы использовали световые и звуковые сигналы, а также громкую связь, но водитель не реагировал. Для остановки автомобиля было применено табельное оружие — сначала выстрел в воздух, затем по колесам. Через несколько минут машина остановилась. Водитель выскочил из салона и попытался убежать в лес, но был задержан сотрудниками ДПС.

За рулем находился 19-летний парень, официально не трудоустроен, водительского удостоверения у него нет. Есть подозрение, что он был в нетрезвом состоянии. В отделе в отношении водителя оформили протоколы по шести статьям Кодекса об административных правонарушениях.

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Теги

пьяный водитель Тихвинский район Ленобласть погоня стрельба Мвд полиция

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