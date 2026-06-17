Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 157 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Утром 17 июня средства ПВО сбили 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.