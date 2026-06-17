На заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодёжи при губернаторе Ленобласти было подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом по культуре и туризму региона и региональным отделением «Движения Первых».

В числе ключевых мероприятий, проведённых в регионе в этом году, — региональный этап «Российской школьной весны», региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», мероприятия семейного сообщества «Родные – Любимые», тематические смены Движения Первых, проект «Мы – граждане России», региональный этап фестиваля «Семейная команда», а также «Фестиваль Движения Первых».

«Наша общая задача – не просто наблюдать за ростом, а создавать благоприятные условия для всестороннего развития ребят. Отрадно, что многие наши инициативы находят живой отклик. Со своей стороны, мы готовы оказывать молодёжи всестороннюю поддержку», — подчеркнул вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Александр Кялин.

В ходе заседания также состоялась торжественная церемония вручения паспортов активистам региона. Документы получили два ученика Гарболовской средней общеобразовательной школы, а также школьники из Выборгской гимназии и Центра образования Кудрово.

«Движение первых» — это современное молодёжное движение, которое объединяет различные молодёжные организации страны. Для вступления в организацию необходимо пройти по ссылке, выбрав удобное для себя отделение. Взрослые могут становиться наставниками движения и организовывать мероприятия. На сегодняшний день в движение входят более 30 тысяч активистов Ленинградской области.