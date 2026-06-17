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Поисковики обнаружили останки 40 бойцов Красной Армии во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти поисковики всего за 2,5 дня нашли останки 40 бойцов Красной Армии.

Кроме останков, найдены три солдатских медальона. Их направили на экспертизу, чтобы попытаться расшифровать данные и установить имена павших бойцов.

Фото: vk. com/spbraid

Экспедицию проводит отряд «Рейд» при участии представителей школы поисковика «Область славы».

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Теги

найдены останки найдены останки бойцов Всеволожский район Ленобласть поисковики
Для души Новости

Комитет по культуре и туризму Ленобласти и «Движение Первых» заключили соглашение о сотрудничестве

На заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодёжи при губернаторе Ленобласти было подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом по культуре и туризму региона и региональным отделением «Движения Первых». 

В числе ключевых мероприятий, проведённых в регионе в этом году, — региональный этап «Российской школьной весны», региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», мероприятия семейного сообщества «Родные – Любимые», тематические смены Движения Первых, проект «Мы – граждане России», региональный этап фестиваля «Семейная команда», а также «Фестиваль Движения Первых». 

«Наша общая задача – не просто наблюдать за ростом, а создавать благоприятные условия для всестороннего развития ребят. Отрадно, что многие наши инициативы находят живой отклик. Со своей стороны, мы готовы оказывать молодёжи всестороннюю поддержку», — подчеркнул вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Александр Кялин.

В ходе заседания также состоялась торжественная церемония вручения паспортов активистам региона. Документы получили два ученика Гарболовской средней общеобразовательной школы, а также школьники из Выборгской гимназии и Центра образования Кудрово.

«Движение первых» — это современное молодёжное движение, которое объединяет различные молодёжные организации страны. Для вступления в организацию необходимо пройти по ссылке, выбрав удобное для себя отделение. Взрослые могут становиться наставниками движения и организовывать мероприятия. На сегодняшний день в движение входят более 30 тысяч активистов Ленинградской области.

Теги

Ленобласть Движение первых

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