weather 14.7°
$ 72.14
83.73

Главная / Новости / Семь человек пострадали в авариях в Ленобласти за сутки

Новости Происшествия Главное

Семь человек пострадали в авариях в Ленобласти за сутки

Среди пострадавших — один ребенок.

Семь человек пострадали в авариях в Ленобласти за сутки - Среди пострадавших — один ребенок.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО/ Архив

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 80 аварий. Об этом 17 июня сообщает региональное управление Госавтоинспекции

В результате четырех ДТП травмы получили семь человек, в том числе ребенок. Погибших нет.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 247 аварий, в которых пострадали три человека. Информация о погибших также не поступала. 

Вам будет интересно
Пьяного водителя в Тихвинском районе ловили с погоней и стрельбой
В Тихвинском районе Ленобласти сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль «ВАЗ-2107» без номеров. Водитель проигнорировал требования инспекторов и...
17.06.2026
139

Теги

Аварии в Ленобласти
Новости Социум Главное

В Ленинградской области газовые сети могут передать единому оператору

Такую возможность глава региона обсудил с депутатами Законодательного собрания.

Губернатор Александр Дрозденко и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области обсудили перевод муниципальных газораспределительных сетей под управление единого оператора. 

Как подчеркнул глава региона в ходе заседания в Доме правительства 17 июня, сегодня значительная часть сетей находится на балансе муниципалитетов, что усложняет эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры. Передача объектов единому оператору позволила бы создать простую и понятную систему управления.

Одним из вариантов реализации инициативы рассматривается выкуп сетей у муниципалитетов, но для этого предстоит урегулировать вопрос налоговых льгот по имуществу. Вице-губернатор Егор Мищеряков отметил, что соответствующая льгота уже предусмотрена, однако требуется дополнительное согласование условий ее применения.

Глава региона дал поручение подготовить финансовые расчеты как с учетом использования региональных льгот, так и без них. После этого правительство Ленобласти представит на рассмотрение депутатов конкретные предложения.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко предложил проиндексировать выплаты детям войны и отменить ценз проживания в Ленобласти
На встрече губернатора Ленобласти с депутатами ЗакСобрания было предложено проиндексировать ежемесячные денежные выплаты для детей ВОВ, а также снять...
17.06.2026
81

Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine

Теги

газификация Александр Дрозденко

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

08:56 15.06.2026

Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому
Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому

19:27 16.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться