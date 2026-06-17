Среди пострадавших — один ребенок.

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 80 аварий. Об этом 17 июня сообщает региональное управление Госавтоинспекции

В результате четырех ДТП травмы получили семь человек, в том числе ребенок. Погибших нет.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 247 аварий, в которых пострадали три человека. Информация о погибших также не поступала.