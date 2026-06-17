Теперь мужчине может грозить уголовная ответственность.

В Петербурге задержали водителя «Мерседеса», который посреди ночи устроил стрельбу из травматического пистолета под окнами многоквартирного дома на улице Гончарной. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Сообщение в полицию о звуках выстрелов поступило правоохранителям в ночь на 16 июня. Прибывшие на вызов оперативники задержали нарушителя спокойствия. Им оказался 37-летний безработный.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне своего автомобиля «Мерседес Бенц», он из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из травматического пистолета по пивным банкам», — говорится в сообщении.

На мужчину составили административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.