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Новости Происшествия

В Петербурге пьяный водитель "Мерседеса" упражнялся в стрельбе из пистолета во дворе жилого дома

Теперь мужчине может грозить уголовная ответственность.

В Петербурге задержали водителя «Мерседеса», который посреди ночи устроил стрельбу из травматического пистолета под окнами многоквартирного дома на улице Гончарной.  Об этом сообщает региональный главк МВД.

Сообщение в полицию о звуках выстрелов поступило правоохранителям в ночь на 16 июня. Прибывшие на вызов оперативники задержали нарушителя спокойствия. Им оказался 37-летний безработный. 

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне своего автомобиля «Мерседес Бенц», он из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из травматического пистолета по пивным банкам», — говорится в сообщении.

На мужчину составили административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги

Петербург вождение в пьяном виде хулиганство
Новости Социум

В Бокситогорском районе 52 собственникам пересчитали коммунальные платежи после вмешательства прокуратуры

По требованию прокуратуры жильцам отменили начисления на 350 тысяч рублей.

В Бокситогорском районе 52 собственникам пересчитали плату за коммунальные услуги по требованию прокуратуры. Об этом 17 июня рассказали в пресс-службе ведомства по 47-му региону.

«Из-за несанкционированного сброса теплоносителя в канализацию собственники жилья неправомерно получали завышенные счета за отопление. После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая организация аннулировала начисления на общую сумму 350 тыс. рублей для 52 собственников», — указано в сообщении.

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Теги

прокуратура Бокситогорский район коммунальные платежи

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