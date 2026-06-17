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Новости Социум

С начала лета биометрией в Пулково воспользовались уже сотни пассажиров

Проект по использованию биометрической идентификации при проведении предполетных проверок, реализуемый Центром биометрических технологий совместно с ВТБ, набирает обороты. Регистрацией по биометрии воспользовались уже сотни пассажиров. Теперь с помощью сервиса МИГОМ от Центра биометрических технологий из аэрогавани Санкт-Петербурга можно улететь в более чем 30 направлений по России. 

С начала лета биометрией в Пулково воспользовались уже сотни пассажиров - Проект по использованию биометрической идентификации при проведении предполетных проверок, реализуем

Фото: magnific/ wavebreakmedia_micro

Полеты по биометрии запустились в Пулково и Шереметьево 1 июня в преддверии ПМЭФ–2026 при поддержке ВТБ. Как рассказали в пресс-службе банка, эксперимент по использованию биометрической идентификации при проведении предполетных проверок продлится до 1 апреля 2027 года. На текущий момент рейсы с данной опцией выполняются авиакомпаниями «Россия» и «Аэрофлот».

«Биометрия активно развивается во всех областях, и мы поддерживаем запуск фаст-трека в аэропортах по биометрии. Клиенты хотят летать и путешествовать комфортно. И наша задача – максимально быстро масштабировать биометрические сервисы во всех аэропортах, а впоследствии и – и на других видах транспорта», – отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Эксперт добавила, что теперь сервисом можно воспользоваться при вылете из Пулково по следующим внутренним направлениям: в Москву (Шереметьево, Внуково), Архангельск, Владивосток, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кировск, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Пензу, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфу и Челябинск.

В первые дни работы сервиса МИГОМ в Пулково и на площадке ПМЭФ регистрацию прошли несколько сотен пассажиров и участников Форума. По данным ВТБ, из них 38% – женщины, 62% – мужчины. Основная доля зарегистрировавших биометрию – россияне экономически активного возраста (30-45 лет).

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Теги

пулково ВТБ
Новости Социум

Водителей начнут штрафовать за нарушения тонировки автоматически

Дорожные камеры в России начнут автоматически фиксировать ряд нарушений и выписывать за них штрафы со следующего месяца.

С июля ряд нарушений ПДД будет фиксироваться дорожными камерами автоматически. Об этом пишет «Пятый канал»

Так, на дорогах появятся комплексы, способные дистанционно выявлять нарушения тонировки стекол. Теперь инспектору не потребуется останавливать автомобиль, чтобы зафиксировать отклонение от норм — система автоматически выпишет штраф в 500 рублей.

То же касается контроля за использованием мобильных телефонов за рулем. Использование гаджетов без держателя или гарнитуры также будет фиксироваться автоматически с последующим штрафом в 1500 рублей.

Автоматизируется контроль и за выездом на встречную полосу. Камеры начнут фиксировать подобные маневры, назначая штраф в размере 7500 рублей за первое нарушение. Повторный раз в течение года повлечет за собой лишение водительских прав сроком на один год.

Также в России вводится единый штраф за неоплаченную парковку в размере 3500 рублей, который должен быть погашен в течение 15 минут после остановки транспортного средства.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

штрафы ПДД тонировка

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