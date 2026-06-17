Проект по использованию биометрической идентификации при проведении предполетных проверок, реализуемый Центром биометрических технологий совместно с ВТБ, набирает обороты. Регистрацией по биометрии воспользовались уже сотни пассажиров. Теперь с помощью сервиса МИГОМ от Центра биометрических технологий из аэрогавани Санкт-Петербурга можно улететь в более чем 30 направлений по России.

Фото: magnific/ wavebreakmedia_micro

Полеты по биометрии запустились в Пулково и Шереметьево 1 июня в преддверии ПМЭФ–2026 при поддержке ВТБ. Как рассказали в пресс-службе банка, эксперимент по использованию биометрической идентификации при проведении предполетных проверок продлится до 1 апреля 2027 года. На текущий момент рейсы с данной опцией выполняются авиакомпаниями «Россия» и «Аэрофлот».

«Биометрия активно развивается во всех областях, и мы поддерживаем запуск фаст-трека в аэропортах по биометрии. Клиенты хотят летать и путешествовать комфортно. И наша задача – максимально быстро масштабировать биометрические сервисы во всех аэропортах, а впоследствии и – и на других видах транспорта», – отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Эксперт добавила, что теперь сервисом можно воспользоваться при вылете из Пулково по следующим внутренним направлениям: в Москву (Шереметьево, Внуково), Архангельск, Владивосток, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кировск, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Пензу, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфу и Челябинск.

В первые дни работы сервиса МИГОМ в Пулково и на площадке ПМЭФ регистрацию прошли несколько сотен пассажиров и участников Форума. По данным ВТБ, из них 38% – женщины, 62% – мужчины. Основная доля зарегистрировавших биометрию – россияне экономически активного возраста (30-45 лет).