В Ленинградской области программа капитального ремонта лифтового оборудования набирает обороты. Как сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти Денис Беляев, на сегодняшний день уже отремонтировано 13 лифтов в восьми многоквартирных домах.

Работы ведутся в разных городах региона: Волхове, Выборге, Гатчине, Кировске, Сертолове и Сосновом Бору. В настоящее время продолжается капитальный ремонт ещё 29 лифтов в 18 домах, большинство из которых будут готовы в августе. Все работы проводятся с неукоснительным соблюдением технологических норм и стандартов качества под контролем Фонда капитального ремонта.

По словам Дениса Беляева, Ленинградская область на протяжении нескольких лет планомерно обновляет устаревшее лифтовое оборудование. Теперь капремонт лифтов в регионе стартует строго при достижении ими 25-летнего срока эксплуатации, что гарантирует надёжность и безопасность для жителей.

Узнать, когда запланирован ремонт лифта в конкретном доме, можно в приложении «Госуслуги Дом». Там же жители могут подать онлайн-заявку в управляющую компанию, в том числе коллективную, совместно с соседями.

Напомним, что жители Ленобласти могут контролировать работу по своему дому через приложение «Госуслуги. Дом», которое значительно экономит время и упрощает взаимодействие не только с коммунальными службами, но и управляющими компаниями. В приложении можно: изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор. Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.