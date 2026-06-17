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В Ленобласти продолжается капремонт лифтов: уже обновлено 13 подъёмников в восьми домах

В Ленинградской области программа капитального ремонта лифтового оборудования набирает обороты. Как сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти Денис Беляев, на сегодняшний день уже отремонтировано 13 лифтов в восьми многоквартирных домах.

Работы ведутся в разных городах региона: Волхове, Выборге, Гатчине, Кировске, Сертолове и Сосновом Бору. В настоящее время продолжается капитальный ремонт ещё 29 лифтов в 18 домах, большинство из которых будут готовы в августе. Все работы проводятся с неукоснительным соблюдением технологических норм и стандартов качества под контролем Фонда капитального ремонта.

По словам Дениса Беляева, Ленинградская область на протяжении нескольких лет планомерно обновляет устаревшее лифтовое оборудование. Теперь капремонт лифтов в регионе стартует строго при достижении ими 25-летнего срока эксплуатации, что гарантирует надёжность и безопасность для жителей.

Узнать, когда запланирован ремонт лифта в конкретном доме, можно в приложении «Госуслуги Дом». Там же жители могут подать онлайн-заявку в управляющую компанию, в том числе коллективную, совместно с соседями. 

Напомним, что жители Ленобласти могут контролировать работу по своему дому через приложение «Госуслуги. Дом», которое значительно экономит время и упрощает взаимодействие не только с коммунальными службами, но и управляющими компаниями. В приложении можно: изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор. Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.

Теги

Волхов Капремонт в Ленобласти Ремонт лифтов
Новости Происшествия

В Ленобласти подросток пойдет под суд за нападение с ножом на родных бабушку и дедушку

Против юноши было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В Ленинградской области завершили расследование дела о покушении на убийство двух человек, фигурантом которого стал 17-летний подросток. Об этом 17 июня сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, трагедия едва не произошла в ночь на 19 декабря 2025 года в одной из квартир города Сясьстрой. В ходе конфликта подросток нанес своим бабушке и дедушке многочисленные удары ножом. Потерпевшим удалось выжить благодаря  активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

детская преступность Волховский район

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