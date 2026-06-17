Дорожные камеры в России начнут автоматически фиксировать ряд нарушений и выписывать за них штрафы со следующего месяца.

С июля ряд нарушений ПДД будет фиксироваться дорожными камерами автоматически. Об этом пишет «Пятый канал»

Так, на дорогах появятся комплексы, способные дистанционно выявлять нарушения тонировки стекол. Теперь инспектору не потребуется останавливать автомобиль, чтобы зафиксировать отклонение от норм — система автоматически выпишет штраф в 500 рублей.

То же касается контроля за использованием мобильных телефонов за рулем. Использование гаджетов без держателя или гарнитуры также будет фиксироваться автоматически с последующим штрафом в 1500 рублей.

Автоматизируется контроль и за выездом на встречную полосу. Камеры начнут фиксировать подобные маневры, назначая штраф в размере 7500 рублей за первое нарушение. Повторный раз в течение года повлечет за собой лишение водительских прав сроком на один год.

Также в России вводится единый штраф за неоплаченную парковку в размере 3500 рублей, который должен быть погашен в течение 15 минут после остановки транспортного средства.

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