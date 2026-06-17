Десятки нарушений природоохранного законодательства пресекли к ходе рейдов.

Минувшие праздничные выходные для инспекторов Дирекции ООПТ Ленинградской области оказались напряженными. В ходе совместных рейдов с ФСБ и МВД на охраняемых территориях были выявлены десятки нарушений законодательства.

В результате проведенных мероприятий нарушения были зафиксированы как в прибрежных зонах, так и на суше во многих районах области. В основном они касались несоблюдения правил посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). По фактам несанкционированного разведения костров, установки палаток, а также проезда и стоянки транспортных средств в запрещенных местах инспекторами составлено 59 протоколов об административных правонарушениях.

Также в ходе рейдов было оформлено несколько протоколов за нарушение правил рыболовства.