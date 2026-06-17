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Новости Социум

Более 60 нарушений на охраняемых природных территориях выявили в Ленобласти за выходные

Десятки нарушений природоохранного законодательства пресекли к ходе рейдов.

Более 60 нарушений на охраняемых природных территориях выявили в Ленобласти за выходные - Десятки нарушений природоохранного законодательства пресекли к ходе рейдов.
Фото: ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области

Минувшие праздничные выходные для инспекторов Дирекции ООПТ Ленинградской области оказались напряженными. В ходе совместных рейдов с ФСБ и МВД на охраняемых территориях были выявлены десятки нарушений законодательства.

В результате проведенных мероприятий нарушения были зафиксированы как в прибрежных зонах, так и на суше во многих районах области. В основном они касались несоблюдения правил посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). По фактам несанкционированного разведения костров, установки палаток, а также проезда и стоянки транспортных средств в запрещенных местах инспекторами составлено 59 протоколов об административных правонарушениях.

Также в ходе рейдов было оформлено несколько протоколов за нарушение правил рыболовства.

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ООПТ штрафы
Новости Социум

Ученые назвали 5 овощей, содержащих яд в недозревшем виде

Популярные у россиян овощи в незрелом виде содержат опасные для организма вещества.

Помидоры, картофель, перец, баклажаны и физалис в недозревшем виде содержат ядовитые для человека вещества. Об этом ученые МТУСИ рассказали порталу «Доктор Питер».

Так, в неспелых помидорах содержится так называемый томатин, представляющий собой токсичный алкалоид. В ходе исследований это вещество вызывало у лабораторных животных симптомы интоксикации: слабость, спутанность сознания, рвота и диарея.

Более токсичен соланин, содержащийся в пасленовых, к которым относятся картофель, помидоры, перец, баклажаны и физалис.

«Соланин может содержаться во всех частях растений. А в незрелых клубнях картофеля, еще и пораженных грибками, концентрация соланина выше, но в основном он находится в кожуре», — предупредили эксперты.

Впрочем, высокая концентрация этого вещества делает невозможным употребление овощей, поскольку ни становятся слишком горькими или же вовсе безвкусными и жесткими.

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Фото на миниатюре: magnific

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