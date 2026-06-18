Пятерых мужчин задержали в США по обвинению в подготовке массового нападения на турнир UFC Freedom 250, прошедший 14 июня на территории Белого дома в Вашингтоне. Среди предполагаемых целей были президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, предприниматель Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По версии следствия, участники группы планировали использовать беспилотники со взрывчаткой, чтобы вынудить зрителей и высокопоставленных гостей покинуть трибуны. После начала эвакуации снайперы должны были открыть огонь по людям.

Расследование началось после обращения матери 19-летнего Тайсена Пропера в полицию. Женщина сообщила о странном поведении сына, покупке оружия и его общении с подозрительными людьми в интернете.

Во время допроса Пропер рассказал, что участники группы хотели устроить нападение для начала революции в США. По данным правоохранителей, молодой человек приобрел оружие, боеприпасы и тактическое снаряжение.

Предполагаемым организатором подготовки нападения следствие считает 31-летнего Абрахама Эрмосильо Альвареса из штата Небраска. Он координировал действия участников через зашифрованные чаты и обсуждал размещение беспилотников, позиции снайперов и пути отхода.

Пропера, Альвареса и еще троих подозреваемых задержали в нескольких штатах. Им предъявили обвинения в сговоре с целью убийства и подготовке нападения на представителей американских властей.