Мужчин в возрасте 36 и 33 лет задержали по подозрению в выращивании наркосодержащих растений и подготовке наркотиков к сбыту в частном доме в Сосновском сельском поселении Приозерского района.

Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга при поддержке ОМОН Росгвардии.

В доме обнаружили 11 кустов и три пакета с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что в одном из пакетов находилось более 410 граммов запрещенного вещества. Остальные изъятое общим весом более 5 килограммов направили на исследование.

В помещении также находились стеллажи с сетчатыми поддонами и системой вентиляции, которые использовались для вертикальной и горизонтальной сушки растений.

По предварительным данным, 36-летний мужчина занимался выращиванием, а 33-летний подозреваемый отвечал за сбыт наркотиков на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Во время обысков по местам жительства задержанных полицейские дополнительно изъяли около 10 граммов запрещенного вещества.

В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении второго задержанного решается.