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Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе на матч чемпионата мира. Футболист начал встречу с командой Демократической Республики Конго в возрасте 41 года и 132 дней.

Чемпионат мира 2026 года стал для Роналду шестым в карьере. Днем ранее аналогичного результата достиг нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Участие в шести чемпионатах мира стало рекордом в истории футбола.

Роналду провел на мировых первенствах 22 матча и забил 8 голов. Лучшего результата со сборной Португалии нападающий добился на чемпионате мира 2006 года, когда команда вышла в полуфинал.

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01.06.2026
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Теги

Криштиану Роналду чм-2026 футбол спорт
Новости Происшествия

Наркоферму нашли в Приозерском районе. Задержаны петербуржцы

Мужчин в возрасте 36 и 33 лет задержали по подозрению в выращивании наркосодержащих растений и подготовке наркотиков к сбыту в частном доме в Сосновском сельском поселении Приозерского района.  

Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга при поддержке ОМОН Росгвардии.

В доме обнаружили 11 кустов и три пакета с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что в одном из пакетов находилось более 410 граммов запрещенного вещества. Остальные изъятое общим весом более 5 килограммов направили на исследование.

В помещении также находились стеллажи с сетчатыми поддонами и системой вентиляции, которые использовались для вертикальной и горизонтальной сушки растений.

По предварительным данным, 36-летний мужчина занимался выращиванием, а 33-летний подозреваемый отвечал за сбыт наркотиков на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Во время обысков по местам жительства задержанных полицейские дополнительно изъяли около 10 граммов запрещенного вещества.

В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении второго задержанного решается.

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Теги

Приозерский район Ленинградская область Санкт-Петербург

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