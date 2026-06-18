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В Выборгской больнице ремонтируют отделение травматологии

Капитальный ремонт отделения травматологии продолжается в Выборгской больнице с ноября 2025 года. Ход работ во время рабочей поездки проверил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

В Выборгской больнице ремонтируют отделение травматологии - Капитальный ремонт отделения травматологии продолжается в Выборгской больнице с ноября 2025 года.

К настоящему времени в отделении полностью демонтировали потолочные, настенные и напольные покрытия, а также заменили окна. Черновые работы уже завершены.

Следующим этапом станет замена электропроводки, систем водоснабжения и отопления. В отделении также установят современную приточно-вытяжную вентиляцию и автоматическую пожарную сигнализацию.

«Капитальный ремонт в медицинском учреждении – процесс масштабный, требующий постоянного контроля. Необходимо строгое соответствие всем современным нормативам для безопасного и комфортного пребывания будущих пациентов травматологического отделения. Сейчас здесь завершены черновые работы, в скором времени будет поэтапно произведена замена инженерных сетей. Средства на капитальный ремонт выделены из областного бюджета», – сказал Александр Жарков.

Средства на проведение капитального ремонта выделили из бюджета Ленинградской области.

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На опубликованных с места аварии кадрах видны два человека, лежащие на проезжей части, и опрокинутый мопед. Обстоятельства столкновения пока не уточняются.

«На мопеде ребята были. Обоих увезла скорая. Один лежачий, один сам добрался», – поделился очевидец ДТП.

После аварии движение оказалось затруднено в обе стороны на участке протяженностью около 2 километров. Автомобилисты сообщали, что проехать через место ДТП было невозможно.

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