Капитальный ремонт отделения травматологии продолжается в Выборгской больнице с ноября 2025 года. Ход работ во время рабочей поездки проверил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

К настоящему времени в отделении полностью демонтировали потолочные, настенные и напольные покрытия, а также заменили окна. Черновые работы уже завершены.

Следующим этапом станет замена электропроводки, систем водоснабжения и отопления. В отделении также установят современную приточно-вытяжную вентиляцию и автоматическую пожарную сигнализацию.

«Капитальный ремонт в медицинском учреждении – процесс масштабный, требующий постоянного контроля. Необходимо строгое соответствие всем современным нормативам для безопасного и комфортного пребывания будущих пациентов травматологического отделения. Сейчас здесь завершены черновые работы, в скором времени будет поэтапно произведена замена инженерных сетей. Средства на капитальный ремонт выделены из областного бюджета», – сказал Александр Жарков.

Средства на проведение капитального ремонта выделили из бюджета Ленинградской области.