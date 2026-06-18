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ДТП произошло в Парголово. Двое пострадавших не могли встать

Два человека, по словам очевидцев, пострадали в ДТП с мопедом в районе пересечения Выборгского и Песочного шоссе в Парголово 18 июня около 13:00.

ДТП произошло в Парголово. Двое пострадавших не могли встать - Два человека, по словам очевидцев, пострадали в ДТП с мопедом в районе пересечения Выборгского и Пес
Фото: паблик «Мотосолидарность ДТП» в ВК

На опубликованных с места аварии кадрах видны два человека, лежащие на проезжей части, и опрокинутый мопед. Обстоятельства столкновения пока не уточняются.

«На мопеде ребята были. Обоих увезла скорая. Один лежачий, один сам добрался», – поделился очевидец ДТП.

После аварии движение оказалось затруднено в обе стороны на участке протяженностью около 2 километров. Автомобилисты сообщали, что проехать через место ДТП было невозможно.

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15.06.2026
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Теги

парголово ДТП
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов об осенних выборах: в ближайшие месяцы нам предстоит дискуссия о будущем, целях, задачах, программах

Жители Ленинградской области выберут новый состав Законодательного собрания 20 сентября. Дату выборов утвердили на 86-м заседании регионального парламента. Голосование пройдет одновременно с выборами в Государственную думу, поэтому избирателям предстоит определить представителей на региональном и федеральном уровнях.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, какое значение для региона имеют предстоящие выборы в Заксобрание, какую явку стоит ожидать и что может повлиять на интерес жителей к выборам. 

«Решения региональных парламентов о назначении приходящихся на 2026 год выборов новых созывов законодательных органов субъектов принимаются в установленные избирательным законодательством сроки. В Ленинградской области жителям в этом году предстоит определить широкий спектр депутатов, на плечи которых будут возложены ключевые задачи новой пятилетки», – сказал Сергей Перминов.

Сенатор считает знаковым для региона совмещенность выборов федеральных парламентариев и региональных депутатов.

«Это подчеркивает те смыслы, которые указывают на важность командной работы законодателей всех уровней для бесшовного, эффективного принятия решений в интересах укрепления безопасности и решения задач развития – в стране, регионе, поселениях», – отметил Сергей Перминов.

Сенатор полагает, что это позитивно скажется на интересе жителей Ленинградской области к выборам в ЕДГ-2026 и на явке. 

«В ближайшие месяцы нам предстоит дискуссия о будущем, о целях, задачах, программах, фигурах и компетенциях. Это потребует от каждого из претендующих на работу в новом созыве нашего заксобрания яркого, ясного и честного позиционирования, как и от коллег-кандидатов в Госдуму», – резюмировал Сергей Перминов.

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15.06.2026
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Теги

Сергей Перминов Ленинградская область выборы

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