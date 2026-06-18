Два человека, по словам очевидцев, пострадали в ДТП с мопедом в районе пересечения Выборгского и Песочного шоссе в Парголово 18 июня около 13:00.

На опубликованных с места аварии кадрах видны два человека, лежащие на проезжей части, и опрокинутый мопед. Обстоятельства столкновения пока не уточняются.

«На мопеде ребята были. Обоих увезла скорая. Один лежачий, один сам добрался», – поделился очевидец ДТП.

После аварии движение оказалось затруднено в обе стороны на участке протяженностью около 2 километров. Автомобилисты сообщали, что проехать через место ДТП было невозможно.