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В Финляндии хотят снести 100-метровый флагшток, за который должны деньги россиянам

Флаг Финляндии
Фото: Freepik.

Власти финского города Хамина рассматривают демонтаж 100-метрового флагштока, детали для которого поставила петербургская группа компаний «Амира», не получившая по контракту 50,6 тысячи евро.

Вопрос о сносе конструкции повторно внесли в повестку комитета по городскому развитию Хамины 17 июня. Городские власти объяснили предложение небезопасным состоянием флагштока, покрытие которого отслаивается и трескается.

Комитет уже принимал решение о демонтаже флагштока в конце апреля, однако председатель городского совета Титта Эркиля отозвала его. После этого вопрос обсудили на публичных слушаниях. Новое решение пока не опубликовано, однако телерадиокомпания Yle предполагает, что конструкцию демонтируют.

Флагшток установили в Хамине в 2018 году в рамках проекта, приуроченного к 100-летию независимости Финляндии, которое отмечалось в 2017 году. На нем размещали национальный флаг площадью 416 квадратных метров, сопоставимый по размеру с баскетбольной площадкой.

Флаг Финляндии получила в подарок от почти 30 государств, включая Россию. Детали для 100-метровой конструкции изготовила петербургская группа компаний «Амира».

Заказчиком выступала финская компания ADS Finland, которая позднее прекратила работу и оставила задолженность перед российской компанией в размере 50,6 тысячи евро. Власти Хамины отказались брать на себя обязательства закрывшейся организации и заявили, что не могут перечислить деньги из-за санкций.

Ранее в приграничных районах Финляндии начали сносить пустующие здания, содержание которых стало убыточным после сокращения потока российских туристов. В Лаппенранте разрешили демонтировать заброшенный садовый центр Plantagen, а в Иматре решили снести три многоквартирных дома.

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