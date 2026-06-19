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«Увидела маму в тяжелом состоянии»: медсестра скорой из Гатчины прибыла на место ДТП и нашла среди пострадавших своих родителей

Медсестра Анастасия Нурыева из Гатчины столкнулась с тяжелой ситуацией во время вызова на массовое ДТП. Среди пострадавших она увидела своих родителей.

«Увидела маму в тяжелом состоянии»: медсестра скорой из Гатчины прибыла на место ДТП и нашла среди пострадавших своих родителей - Несмотря на личные переживания, Анастасия смогла собраться с мыслями и приступить к оказанию помощи.
Фото: ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи»

«Это было личное испытание, когда родители попали в аварию, а я оказалась на этом вызове, и увидела свою маму в тяжелом состоянии…» - рассказала девушка.

Несмотря на личные переживания, Анастасия смогла собраться с мыслями и приступить к оказанию помощи. Благодаря поддержке коллег и заведующего она не растерялась в сложной ситуации.

«Увидела маму в тяжелом состоянии»: медсестра скорой из Гатчины прибыла на место ДТП и нашла среди пострадавших своих родителей - Несмотря на личные переживания, Анастасия смогла собраться с мыслями и приступить к оказанию помощи.
Фото: ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи»

Анастасия работает на скорой всего три месяца. До этого она трудилась санитаркой в стоматологии, затем — в кардио-реанимации, проходила обучение на медицинскую сестру-анестезиста.

Сейчас девушка завершила испытательный срок. Она твердо намерена стать врачом и поступить в медицинский университет.

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Теги

скорая помощь Ленобласть ДТП Гатчина
Новости Происшествия

В Петербурге арестовали врача за развращение несовершеннолетней пациентки

В Петербурге за развращение несовершеннолетней девочки арестован врач частной клиники. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

В Петербурге арестовали врача за развращение несовершеннолетней пациентки - Установлено, 49-летний мужчина с декабря 2023 года по август 2024 года в кабинете частной клиники на
Фото: СК РФ

Установлено, что 49-летний мужчина с декабря 2023 года по август 2024 года в кабинете частной клиники на улице Победы неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней.

Правоохранители провели обыски в доме и на месте работы предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются другие потерпевшие от действий обвиняемого.

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развращение несовершеннолетних врач Петербург следком

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