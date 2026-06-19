Медсестра Анастасия Нурыева из Гатчины столкнулась с тяжелой ситуацией во время вызова на массовое ДТП. Среди пострадавших она увидела своих родителей.

«Это было личное испытание, когда родители попали в аварию, а я оказалась на этом вызове, и увидела свою маму в тяжелом состоянии…» - рассказала девушка.

Несмотря на личные переживания, Анастасия смогла собраться с мыслями и приступить к оказанию помощи. Благодаря поддержке коллег и заведующего она не растерялась в сложной ситуации.

Анастасия работает на скорой всего три месяца. До этого она трудилась санитаркой в стоматологии, затем — в кардио-реанимации, проходила обучение на медицинскую сестру-анестезиста.

Сейчас девушка завершила испытательный срок. Она твердо намерена стать врачом и поступить в медицинский университет.