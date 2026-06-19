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Новости Социум

В Приозерске ремонтируют детское отделение библиотеки

В детском отделении Приозерской межпоселенческой библиотеки начался ремонт. Строители уже приступили к демонтажу старых конструкций.

Глава районной администрации Александр Соклаков проверил ход работ и поставил задачу подрядчикам уложиться в установленные сроки.

В Приозерске ремонтируют детское отделение библиотеки - Строители уже приступили к демонтажу старых конструкций.
Фото: администрация Приозерского района ЛО

К сентябрю 2026 года детское отделение планируют привести к модельному стандарту. В библиотеке установят новое оборудование, обновят книжный фонд и создадут современное и технологичное пространство с уютными зонами отдыха и игровыми локациями. Сотрудники получат комфортные условия для работы.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Семья».

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Теги

Приозерск библиотека Ленобласть ремонт
Новости Социум

ГОСТ по уборке помещений появится в России

ГОСТ по уборке помещений появится в России - Новый ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля. Документ утвер
Фото: unsplash

Новый ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля. Документ утвердил Росстандарт, сообщает «Петроград».

Стандарт распространяется на процессы уборки внутри помещений и описывает основные этапы работ, требования к персоналу, порядок использования чистящих средств, правила входа и выхода из чистых зон, обслуживание оборудования и контроль качества.

В ГОСТе отдельно указаны очистка поверхностей внутри зданий, обработка критически важных зон и уборка оборудования. Перед началом работ сотрудникам рекомендуют проверять, подходят ли моющие составы для конкретных поверхностей.

При приготовлении растворов необходимо соблюдать рекомендованную концентрацию и учитывать срок годности средств. Для небольших участков допускается использовать влажные или спиртовые салфетки.

При влажной уборке стандарт рекомендует применять 2-3 ведра воды, заранее готовить инвентарь и обрабатывать швабры перед началом работ.

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Теги

гост уборка

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