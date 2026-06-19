В детском отделении Приозерской межпоселенческой библиотеки начался ремонт. Строители уже приступили к демонтажу старых конструкций.
Глава районной администрации Александр Соклаков проверил ход работ и поставил задачу подрядчикам уложиться в установленные сроки.
К сентябрю 2026 года детское отделение планируют привести к модельному стандарту. В библиотеке установят новое оборудование, обновят книжный фонд и создадут современное и технологичное пространство с уютными зонами отдыха и игровыми локациями. Сотрудники получат комфортные условия для работы.
Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Семья».