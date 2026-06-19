Мужчину задержали после того, как он днем 18 июня камнем разбил автомобиль бывшей возлюбленной, припаркованный на проспекте Науки в Санкт-Петербурге.

По словам владелицы машины, мужчина находился в неадекватном состоянии и не реагировал на заявления очевидцев. После случившегося его доставили в отдел полиции.

Женщина рассказала, что давно рассталась с мужчиной, однако он продолжал ее преследовать. По ее словам, ранее он избил ее из ревности и сломал руку.