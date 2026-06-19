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Петербуржец разбил машину бывшей возлюбленной после расставания

Мужчину задержали после того, как он днем 18 июня камнем разбил автомобиль бывшей возлюбленной, припаркованный на проспекте Науки в Санкт-Петербурге.

По словам владелицы машины, мужчина находился в неадекватном состоянии и не реагировал на заявления очевидцев. После случившегося его доставили в отдел полиции.

Женщина рассказала, что давно рассталась с мужчиной, однако он продолжал ее преследовать. По ее словам, ранее он избил ее из ревности и сломал руку.

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01.02.2026
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Санкт-Петербург
Новости Социум

Только пять водоемов Ленобласти оказались безопасными для купания

Региональный Роспотребнадзор представил результаты еженедельного мониторинга качества воды в популярных местах отдыха.

Специалисты Роспотребнадзорапровели серию лабораторных исследований проб воды, отобранных в 20 популярных местах отдыха на территории 9 муниципальных образований Ленинградской области. по итогам анализов только пять водоемов региона пригодны для купания.

Всего для анализа было взято 60 образцов воды. По результатам проверки установлено, что санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют пять пляжей, расположенных в Приозерском районе: озеро Ратное в поселке Кузнечное, озеро Отрадное в поселке Плодовое, озеро Петровское в одноименном населенном пункте, пляж на озере Раздолинское в поселке Сосново, а также пляж на реке Бурная в поселке Запорожское. 

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», — предупредили в ведомстве.

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19.06.2026
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Теги

Роспотребандзор безопасные водоемы Ленинградская область

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