weather 20.9°
$ 73.36
85.03

Главная / Новости / Семеро петербуржцев задержаны за вооруженные нападения на прохожих. Изъяты огнестрельное оружие и бита с гвоздями

Новости Происшествия

Семеро петербуржцев задержаны за вооруженные нападения на прохожих. Изъяты огнестрельное оружие и бита с гвоздями

Семерых жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 17 до 27 лет задержали сотрудники Центра «Э» ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в участии в экстремистской группе.

По данным следствия, участники группы нападали на людей из-за ненависти к их политическим взглядам, национальности, религии и другим признакам. При нападениях они использовали оружие.

По адресам задержанных прошли обыски при поддержке Росгвардии. У фигурантов нашли предметы, похожие на огнестрельное и холодное оружие, патроны, дымовые шашки, бейсбольную биту с гвоздями и символику с экстремистским смыслом.

Расследование уголовного дела продолжается. Задержанных проверяют по статье об организации экстремистского сообщества, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Вам будет интересно
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Леноб...
21.05.2022
21058

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

Только пять водоемов Ленобласти оказались безопасными для купания

Региональный Роспотребнадзор представил результаты еженедельного мониторинга качества воды в популярных местах отдыха.

Специалисты Роспотребнадзорапровели серию лабораторных исследований проб воды, отобранных в 20 популярных местах отдыха на территории 9 муниципальных образований Ленинградской области. по итогам анализов только пять водоемов региона пригодны для купания.

Всего для анализа было взято 60 образцов воды. По результатам проверки установлено, что санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют пять пляжей, расположенных в Приозерском районе: озеро Ратное в поселке Кузнечное, озеро Отрадное в поселке Плодовое, озеро Петровское в одноименном населенном пункте, пляж на озере Раздолинское в поселке Сосново, а также пляж на реке Бурная в поселке Запорожское. 

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», — предупредили в ведомстве.

Вам будет интересно
Систему видеоконтроля за лесами и свалками внедряют в Ленобласти
Система объединяет более 160 камер и порядка сотни фотоловушек для оперативного обнаружения лесных пожаров и борьбы с незаконными свалками. Фото: 47 к...
19.06.2026
101

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Роспотребандзор безопасные водоемы Ленинградская область

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

В Ленобласти выросли цены на топливо
В Ленобласти выросли цены на топливо

06:43 18.06.2026

Математики вычислили срок вымирания человечества
Математики вычислили срок вымирания человечества

11:34 18.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться