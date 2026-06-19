Семерых жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 17 до 27 лет задержали сотрудники Центра «Э» ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в участии в экстремистской группе.

По данным следствия, участники группы нападали на людей из-за ненависти к их политическим взглядам, национальности, религии и другим признакам. При нападениях они использовали оружие.

По адресам задержанных прошли обыски при поддержке Росгвардии. У фигурантов нашли предметы, похожие на огнестрельное и холодное оружие, патроны, дымовые шашки, бейсбольную биту с гвоздями и символику с экстремистским смыслом.

Расследование уголовного дела продолжается. Задержанных проверяют по статье об организации экстремистского сообщества, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.