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Новости Социум

В парке «Сильвия» предали земле останки жертв нацистских преступлений

Останки советских граждан перезахоронили в Гатчинском округе.

В парке «Сильвия» предали земле останки жертв нацистских преступлений - Останки советских граждан перезахоронили в Гатчинском округе.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В парке «Сильвия» состоялась траурная церемония захоронения останков 51 советского гражданина, ставшего жертвой нацистов в годы оккупации. Об этом 19 июня сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

«Советских граждан, которых в годы оккупации привозили сюда после допросов и пыток в застенках гестапо, расстреливали здесь, в нескольких шагах от аллей, по которым сегодня гуляют семьи с детьми», — заявил губернатор.

В ходе поисковых работ, проводимых отрядом «Искра» совместно со Следственным комитетом РФ, в парке было обнаружено более 200 тел жертв нацистов. На сегодняшний день специалистам удалось восстановить имена 9 погибших, работа по идентификации продолжается.

«Несколько лет назад именно здесь, в «Сильвии», началась большая работа, которая вышла далеко за пределы одного захоронения. В 2022 году при поддержке депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Ольги Занко удалось организовать поисковые работы на месте предполагаемых расстрелов мирных жителей и военнопленных», — отметил глава региона.

Как подчеркнул губернатор, именно благодаря инициативе Ольги Занко были приняты новые федеральные законы, которые впервые закрепили правовую защиту памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов.

Сегодня в России создается федеральный реестр подобных захоронений, формируются полные списки жертв геноцида и определен национальный оператор для этой работы.

«А главное — на государственном уровне память о мирных жертвах войны получила необходимую правовую защиту», — добавил Александр Дрозденко.

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Теги

Александр Дрозденко парк Сильвия красноармейцы
Новости Социум

Только пять водоемов Ленобласти оказались безопасными для купания

Региональный Роспотребнадзор представил результаты еженедельного мониторинга качества воды в популярных местах отдыха.

Специалисты Роспотребнадзорапровели серию лабораторных исследований проб воды, отобранных в 20 популярных местах отдыха на территории 9 муниципальных образований Ленинградской области. по итогам анализов только пять водоемов региона пригодны для купания.

Всего для анализа было взято 60 образцов воды. По результатам проверки установлено, что санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют пять пляжей, расположенных в Приозерском районе: озеро Ратное в поселке Кузнечное, озеро Отрадное в поселке Плодовое, озеро Петровское в одноименном населенном пункте, пляж на озере Раздолинское в поселке Сосново, а также пляж на реке Бурная в поселке Запорожское. 

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», — предупредили в ведомстве.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Роспотребандзор безопасные водоемы Ленинградская область

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