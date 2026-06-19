Продукция с признаками заражения вредителем поступили в порт Северной столицы из Индии.

Россельхознадзор по СЗФО пресек попытку ввоза на территорию порта Санкт-Петербурга крупной партии зараженного кунжута. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Указывается, что 27 тонн продукции с признаками заражения были направлены на экспертизу. По итогам фитосанитарного контроля опасения инспекторов подтвердились. В кунжуте нашли карантинного вредителя — многоядную муху-горбатку.

В результате ввоз товара из Индии на территорию Петербурга был запрещен.