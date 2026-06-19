По итогам мая в среднем российские пенсионеры получали более 25 тысяч рублей.

В мае пенсия работающих и неработающих россиян в среднем 25 399 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

В мае прошлого года показатель составлял чуть больше 23,4 тысяч рублей. При этом самую большую пенсию получают жители Чукотки — 42 264 рубля.