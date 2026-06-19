Об этом свидетельствуют результаты опросов.
Санкт-Петербург и Краснодар стали самыми привлекательными городами для проведения летнего отдыха, набрав 46% и 44% голосов россиян соответственно. Об этом стало известно «Газете.Ru».
В число лидеров также вошла Москва (39%), Казань (28%), Калининград и Нижний Новгород (по 22%). Далее в списке следуют Сочи, Ростов-на-Дону, Анапа, Владивосток, Екатеринбург и Волгоград.
Главными критериями выбора для опрошенных россиян стали близость к природе, наличие парков и водоемов (63%), а также качество инфраструктуры (50%). Среди других предпочтений — особая «летняя» атмосфера (42%), доступность уникальных локаций (40%) и насыщенная развлекательная программа (37%).
Фото на миниатюре: magnific/ bearfotos