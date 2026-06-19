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В Соцфонде назвали средний размер пенсий россиян

По итогам мая в среднем российские пенсионеры получали более 25 тысяч рублей. 

В мае пенсия работающих и неработающих россиян в среднем 25 399 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

В мае прошлого года показатель составлял чуть больше 23,4 тысяч рублей. При этом самую большую пенсию получают жители Чукотки — 42 264 рубля.

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пенсии Соцфонд
Для души Новости

Петербург попал в рейтинг лучших городов для летнего отдыха

Об этом свидетельствуют результаты опросов.

Санкт-Петербург и Краснодар стали самыми привлекательными городами для проведения летнего отдыха, набрав 46% и 44% голосов россиян соответственно. Об этом стало известно «Газете.Ru».

В число лидеров также вошла Москва (39%), Казань (28%), Калининград и Нижний Новгород (по 22%). Далее в списке следуют Сочи, Ростов-на-Дону, Анапа, Владивосток, Екатеринбург и Волгоград.

Главными критериями выбора для опрошенных россиян стали близость к природе, наличие парков и водоемов (63%), а также качество инфраструктуры (50%). Среди других предпочтений — особая «летняя» атмосфера (42%), доступность уникальных локаций (40%) и насыщенная развлекательная программа (37%). 

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Фото на миниатюре: magnific/ bearfotos

Теги

Петербург летний отпуск

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