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Дрогон, Визерион и Рейегаль поселились в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке поселились три самца дамана Брюса — Дрогон, Визерион и Рейегаль.

Видео: Ленинградский зоопарк. 

Животные родились в Казанском зооботсаду в 2020 году, затем жили в Астрахани, а теперь переехали на ПМЖ в Петербург. Горные даманы успешно прошли карантин и адаптируются на новом месте. Сотрудники отдела «Приматы» помогают им привыкнуть к новой обстановке.

«Мы надеемся, что наши даманы Брюса станут такими же контактными, как их большой собрат — капский даман Сеня», — говорит начальник отдела «Приматы» Наталья Филатова.

Даманы Брюса живут в вольере напротив павильона «Тропический дом».

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Теги

Ленинградский зоопарк даман
Новости Социум

В российских школах с 1 сентября начнут преподавать арабский язык

С 1 сентября нового учебного года в российских школах начнет действовать программа изучения арабского языка, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В российских школах с 1 сентября начнут преподавать арабский язык - С 1 сентября нового учебного года в российских школах начнет действовать программа изучения арабског
Фото: freepik.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал Кравцов на рабочей встрече с министром просвещения ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

По словам министра, ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали в ОАЭ.

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Теги

школа образование Кравцов Россия Арабский язык

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