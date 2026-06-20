В Ленинградском зоопарке поселились три самца дамана Брюса — Дрогон, Визерион и Рейегаль.

Видео: Ленинградский зоопарк.

Животные родились в Казанском зооботсаду в 2020 году, затем жили в Астрахани, а теперь переехали на ПМЖ в Петербург. Горные даманы успешно прошли карантин и адаптируются на новом месте. Сотрудники отдела «Приматы» помогают им привыкнуть к новой обстановке.

«Мы надеемся, что наши даманы Брюса станут такими же контактными, как их большой собрат — капский даман Сеня», — говорит начальник отдела «Приматы» Наталья Филатова.

Даманы Брюса живут в вольере напротив павильона «Тропический дом».