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Новости Социум

Мощнейшая за 2,5 недели вспышка произошла на Солнце

Выбросу был присвоен класс М2.6.

В воскресенье, 21 июня, на Солнце произошла самая мощная за последние две недели вспышка. Об этом сообщает Лаборатория ИКИ РАН.

Указывается, что событие произошло в 05:46 по мск. Специалисты присвоили выбросу класс М2.6.

Отметим, что вспышка подобной силы может влиять на космическую погоду, вызывая магнитные бури на Земле. 

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Фото на миниатюре: magnific

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Солнце ИКИ РАН
Новости Социум

Россиянам назвали самый бюджетный холодный суп этого лета

Аналитики выяснили, приготовление какого первого блюда этим летом обойдется дешевле всего.

Классический свекольник оказался самым бюджетным супом среди летних первых блюд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как следует из расчетов, порция объемом 250 мл обойдется всего в 27 рублей. При этом самым дорогим ингредиентом является сметана, стоимость которой сейчас составляет 38 рублей за 200 грамм.

Второе место в рейтинге заняла традиционная окрошка. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной заправки. Вариант с квасом обойдется в 49,5 рубля на человека, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля. На семью из четырех человек такой обед будет стоить 198 и 206 рублей соответственно. Главной статьей расходов стала вареная колбаса, цена которой составляет 40 рублей за 120 грамм.

Наиболее затратным вариантом среди первых холодных блюд оказался испанский гаспачо. Стоимость одной порции достигает 55,75 рубля. Основную часть расходов составляют свежие помидоры — 600 грамм овощей обойдутся в 114 рублей. 

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