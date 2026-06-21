Выбросу был присвоен класс М2.6.

В воскресенье, 21 июня, на Солнце произошла самая мощная за последние две недели вспышка. Об этом сообщает Лаборатория ИКИ РАН.

Указывается, что событие произошло в 05:46 по мск. Специалисты присвоили выбросу класс М2.6.

Отметим, что вспышка подобной силы может влиять на космическую погоду, вызывая магнитные бури на Земле.

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