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В Петербурге запустят бесплатные кинопоказы с участием создателей фильмов

Бесплатные кинопоказы для отдельных категорий граждан организуют в Петроградском районе Санкт-Петербурга. После сеансов зрители смогут пообщаться с режиссерами, актерами и сценаристами представленных картин, сообщает «АБН24».

Соглашение о сотрудничестве подписали глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко.

Киностудия будет передавать районной администрации трейлеры новых фильмов и информацию о них для публикации на местных ресурсах. Администрация предоставит площадки для кинопоказов и окажет содействие в проведении мероприятий.

Дмитрий Ваньчков отметил символическое значение сотрудничества с «Ленфильмом» для Петроградского района. Первый киносеанс в России состоялся на Каменноостровском проспекте в 1896 году.

История киностудии восходит к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, созданному в 1914 году и ставшему первой государственной кинофабрикой страны.

Сейчас «Ленфильм», переданный в ведение Санкт-Петербурга, разрабатывает стратегию расширения производственного потенциала. За последний год киностудия выпустила 12 собственных проектов и получила 23 фестивальные награды. Павильоны «Ленфильма» использовали для съемок 160 фильмов и сериалов.

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