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Мужчина хранил пистолет ТТ, обрез, патроны и банки с порохом в доме в Волховском районе

Жителя Волховского района подозревают в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ после обыска в доме на Морозовской улице в Старой Ладоге.

Мужчина хранил пистолет ТТ, обрез, патроны и банки с порохом в доме в Волховском районе - Жителя Волховского района подозревают в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ после
Фото: ГУ МВД

Полицейские осмотрели дом и хозяйственные постройки, принадлежащие 33-летнему мужчине. В помещениях обнаружили и изъяли пистолет ТТ 1940 года выпуска, обрез охотничьего ружья, три пули различного калибра и 138 патронов.

В трех банках также находилось около 500 граммов вещества. Экспертиза установила, что это бездымный порох. На оперативных фотографиях среди изъятых предметов также виден предмет, похожий на оптический прицел.

В отношении мужчины завели уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

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21.05.2022
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Теги

Волховский район
Новости Социум

Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск"

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск" - Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

В Гатчинском округе завершают ремонт участка дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск». Сейчас работы ведутся на отрезке пути после населенного пункта Вайялово и далее через Гатчину. Об этом сообщили в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

«Сейчас подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»», — рассказали в комитете. 

Также подрядчик выполнит установку дорожных знаков и барьерных ограждений, а также нанесет разметку.

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Теги

Гатчинский округ ремонт дорог

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