Жителя Волховского района подозревают в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ после обыска в доме на Морозовской улице в Старой Ладоге.

Полицейские осмотрели дом и хозяйственные постройки, принадлежащие 33-летнему мужчине. В помещениях обнаружили и изъяли пистолет ТТ 1940 года выпуска, обрез охотничьего ружья, три пули различного калибра и 138 патронов.

В трех банках также находилось около 500 граммов вещества. Экспертиза установила, что это бездымный порох. На оперативных фотографиях среди изъятых предметов также виден предмет, похожий на оптический прицел.

В отношении мужчины завели уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.