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Новости Социум

В Кингисеппе повысили качество водоснабжения для жителей и соцобъектов

В городе завершили промежуточный этап работ, обеспечив стабильное водоснабжение для полутора тысяч жителей и социально значимых объектов.

В Кингисеппе повысили качество водоснабжения для жителей и соцобъектов - В городе завершили промежуточный этап работ, обеспечив стабильное водоснабжение для полутора тысяч ж
Фото: Леноблводоканал

В центре Кингисеппа модернизировали коммунальную инфраструктуру, что позволило решить проблему низкого давления в кранах у жителей даже в периоды пикового водоразбора. Об этом 22 июня сообщили в «Леноблводоканале».

Для стабилизации напора воды специалисты усилили повысительные станции дополнительным насосным оборудованием и переключили на новый трубопровод дома №22, 24, 28, 32 по улице Воровского, а также дом №12 на 1-й линии. Качество водоснабжения улучшилось также в Кингисеппском физкультурно-спортивном комплексе и Детской школе искусств.

Ожидается, что дом №6 по 1-й линии будет присоединен к обновленной схеме до начала июля. Осенью запланирован второй этап переключений, который охватит улицы Железнодорожную, Театральную и Иванова, где проживают еще около 2,5 тысяч горожан.

Комплексная работа по обновлению системы водоснабжения Кингисеппа ведется по нескольким направлениям. На главных водоочистных сооружениях уже отремонтировано семь контактных осветлителей, а до конца года там появится дополнительная ступень очистки.

«Выполняется комплексное обследование водопроводных сетей для определения потерь и разработки гидравлической модели Кингисеппа. За год специалисты Леноблводоканала сократили количество потерь воды до 30%, позволив увеличить давление в распределительной сети. Общее количество аварий за это время снизилось на 42%», — добавили в компании.

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Теги

Леноблводоканал Кингисепп
Новости Социум

Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск"

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск" - Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

В Гатчинском округе завершают ремонт участка дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск». Сейчас работы ведутся на отрезке пути после населенного пункта Вайялово и далее через Гатчину. Об этом сообщили в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

«Сейчас подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»», — рассказали в комитете. 

Также подрядчик выполнит установку дорожных знаков и барьерных ограждений, а также нанесет разметку.

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22.06.2026
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Теги

Гатчинский округ ремонт дорог

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