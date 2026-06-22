В городе завершили промежуточный этап работ, обеспечив стабильное водоснабжение для полутора тысяч жителей и социально значимых объектов.

В центре Кингисеппа модернизировали коммунальную инфраструктуру, что позволило решить проблему низкого давления в кранах у жителей даже в периоды пикового водоразбора. Об этом 22 июня сообщили в «Леноблводоканале».

Для стабилизации напора воды специалисты усилили повысительные станции дополнительным насосным оборудованием и переключили на новый трубопровод дома №22, 24, 28, 32 по улице Воровского, а также дом №12 на 1-й линии. Качество водоснабжения улучшилось также в Кингисеппском физкультурно-спортивном комплексе и Детской школе искусств.

Ожидается, что дом №6 по 1-й линии будет присоединен к обновленной схеме до начала июля. Осенью запланирован второй этап переключений, который охватит улицы Железнодорожную, Театральную и Иванова, где проживают еще около 2,5 тысяч горожан.

Комплексная работа по обновлению системы водоснабжения Кингисеппа ведется по нескольким направлениям. На главных водоочистных сооружениях уже отремонтировано семь контактных осветлителей, а до конца года там появится дополнительная ступень очистки.

«Выполняется комплексное обследование водопроводных сетей для определения потерь и разработки гидравлической модели Кингисеппа. За год специалисты Леноблводоканала сократили количество потерь воды до 30%, позволив увеличить давление в распределительной сети. Общее количество аварий за это время снизилось на 42%», — добавили в компании.