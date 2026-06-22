Регион оказался на втором месте в стране по динамике производительности труда.

По итогам 2024 года Ленинградская область заняла второе место в России по росту производительности труда. Это следует из официальных данных Росстата в разрезе субъектов РФ. Как подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, ведомство впервые начало считать этот показатель, что является крайне важным инструментом в работе.

Высокие показатели Ленобласти стали результатом системной работы, охватывающей более 130 промышленных предприятий, заявил губернатор. Программа по повышению эффективности труда в Ленобласти давно вышла за пределы промышленного сектора. Ее реализуют также в энергетике, транспорте, туризме и социальной сфере.

«Особенно важно понимать тем компаниям, которые прошли этот федеральный проект, нельзя останавливаться и остывать, надо идти дальше, масштабировать успехи. Рост эффективности должен быть сквозным, иначе это имитация, а не реальная экономия ресурсов. Второе место — это не повод расслабляться. Это стимул подтянуть резервы и подтверждать позиции. Работы меньше не будет!», — добавил губернатор.