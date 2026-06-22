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Предупреждение о непогоде действует в Ленобласти 22 июня

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности.

В Ленинградской области до позднего вечера 22 июня действует штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Гроза. Период предупреждения до 21 ч. 22 июня. Местами гроза», — говорится в сообщении.

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21.06.2026
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Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

Теги

штормовое предупреждение Гидрометцентр России
Новости Социум Главное

Ленинградская область — среди лидеров по росту производительности труда

Регион оказался на втором месте в стране по динамике производительности труда.

Ленинградская область — среди лидеров по росту производительности труда - Регион оказался на втором месте в стране по динамике производительности труда.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

По итогам 2024 года Ленинградская область заняла второе место в России по росту производительности труда. Это следует из официальных данных Росстата в разрезе субъектов РФ. Как подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, ведомство впервые начало считать этот показатель, что является крайне важным инструментом в работе.

Высокие показатели Ленобласти стали результатом системной работы, охватывающей более 130 промышленных предприятий, заявил губернатор. Программа по повышению эффективности труда в Ленобласти давно вышла за пределы промышленного сектора. Ее реализуют также в энергетике, транспорте, туризме и социальной сфере.

«Особенно важно понимать тем компаниям, которые прошли этот федеральный проект, нельзя останавливаться и остывать, надо идти дальше, масштабировать успехи. Рост эффективности должен быть сквозным, иначе это имитация, а не реальная экономия ресурсов. Второе место — это не повод расслабляться. Это стимул подтянуть резервы и подтверждать позиции. Работы меньше не будет!», — добавил губернатор.

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22.06.2026
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Теги

Александр Дрозденко Росстат производительность труда

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