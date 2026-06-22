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Учет в наркодиспансере обернулся для жителя Ленобласти аннулированием водительских прав

Прокуратура через суд добилась лишения водительских прав местного жителя, который состоит на учете у нарколога.

В Выборге прокуратура аннулировала права водителя с наркотической зависимостью. 

В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства выяснили, что местный житель, состоящий на учете у нарколога из-за своей зависимости от употребления стимуляторов, продолжал пользоваться водительским удостоверением.

Согласно законодательству, наличие подобного диагноза является прямым противопоказанием к вождению автомобиля. Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием прекратить право данного гражданина на управление ТС. 

«По иску прокурора суд прекратил право управления транспортными средствами и обязал гражданина вернуть водительское удостоверение», — сообщили в ведомстве.

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прокуратура Выборг лишение прав
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В 13 регионах страны средняя пенсия неработающих пенсионеров превышает 30 тысяч рублей.

В мае средняя пенсия у неработающих пенсионеров в 13 регионах России превысила 30 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Самые высокие пенсии у этой категории пенсионеров фиксируются на Чукотке — 44 069 тысяч рублей. Затем следуют Ненецкий автономный округ (40 082 рубля), Камчатский край (39 444 рубля), Магаданская область (39 242 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ (38 463 рубля).

В первую десятку также вошли Сахалин (35 118 рублей), Мурманская область (35 655 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (38 112 рублей), Якутия (34 640 рублей) и Республика Коми (33 011 рублей).

Замыкает топ Хабаровский край (30 229 рублей), Карелия (31 786 рублей) и Архангельская область (32 654 рубля).

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Теги

Пенсия неработающие пенсионеры

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