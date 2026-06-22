Прокуратура через суд добилась лишения водительских прав местного жителя, который состоит на учете у нарколога.

В Выборге прокуратура аннулировала права водителя с наркотической зависимостью.

В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства выяснили, что местный житель, состоящий на учете у нарколога из-за своей зависимости от употребления стимуляторов, продолжал пользоваться водительским удостоверением.

Согласно законодательству, наличие подобного диагноза является прямым противопоказанием к вождению автомобиля. Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием прекратить право данного гражданина на управление ТС.

«По иску прокурора суд прекратил право управления транспортными средствами и обязал гражданина вернуть водительское удостоверение», — сообщили в ведомстве.