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143 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами России

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 143 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

Беспилотники уничтожили над Белгородской, Ростовской, Брянской, Курской, Астраханской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО ликвидировали более десяти БПЛА над регионом. Уточнялось, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

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