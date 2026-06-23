Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 143 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
Беспилотники уничтожили над Белгородской, Ростовской, Брянской, Курской, Астраханской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей и над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО ликвидировали более десяти БПЛА над регионом. Уточнялось, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.