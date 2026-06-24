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Житель Колпино совершал свои многочисленные преступления в состоянии такого опьянения, что почти ничего не помнит

Безработного жителя Колпино приговорили к 3,5 года колонии строгого режима за угрозу убийством родственнику и серию краж в Колпинском районе.

Ссора с родственником произошла в ноябре 2025 года в квартире на Тверской улице в Колпино. Мужчина поочередно хватал вилку, топор и металлическую перекладину длиной около 1 метра и кричал: «Я тебя убью!».

Серию краж мужчина совершил с середины января до начала февраля 2026 года. Из сетевого магазина он вынес два комплекта постельного белья и безалкогольный напиток общей стоимостью более 10 тысяч рублей.

Затем фигурант проник в автомобиль на парковке и похитил два телефона, 3,5 килограмма говядины и 1 килограмм докторской колбасы. Ущерб составил 13,5 тысячи рублей.

Еще одну кражу мужчина совершил в служебном помещении пиццерии. Оттуда он забрал пуховик, шерстяную шапку, шарф, перчатки, беспроводные наушники и три банковские карты. Стоимость похищенных вещей составила около шести тысяч рублей.

После кражи с банковских карт списали более 11 тысяч рублей при оплате покупок в магазинах и ресторанах. Подсудимый полностью признал вину.

«Совершал преступления вынужденно из-за сложного финансового положения», – объяснил мужчина.

Он рассказал, что пытался найти работу через биржу труда, но не смог трудоустроиться, поэтому решил выживать другими способами. Почти все преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. Эпизод с угрозами родственнику он не помнит, поскольку также был пьян.

Суд учел непогашенную судимость фигуранта за тяжкое преступление и признал в его действиях рецидив. Мужчине назначили 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Гражданский иск на сумму более 18 тысяч рублей также удовлетворили.

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колпино
Для души Новости

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитация в Центре спасения морских млекопитающих в Петербурге.

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации - За время реабилитации все трое окрепли и научились самостоятельно добывать пищу.
Скрин видео: Водоканал Петербурга

Самки Марта и Кильпола стали первыми подопечными Фонда друзей балтийской нерпы в нынешнем сезоне. Обеих обнаружили новорожденными - они отбились от матерей, и помощь специалистов стала для них шансом выжить. Третьим выпускником стал самец Шейкин, который попал в рыболовные снасти и получил тяжелую травму шеи.

«За время реабилитации все трое окрепли, научились самостоятельно добывать пищу и были признаны полностью готовыми к возвращению в естественную среду обитания», - отметили в Водоканале Петербурга.

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Теги

нерпа Ладожское озеро Ладога Фонд друзей балтийской нерпы

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