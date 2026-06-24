В лесах Ленобласти начался слой летних грибов - любители «тихой» охоты уже могут найти подосиновики, сообщает биолог Павел Глазков.

Павел Глазков рассказал, что во Всеволожском районе он нашел с десяток крепких, не червивых подосиновиков. Он добавил, что собирает грибы попутно, проверяя видеоловушки. В лесу пока суховато, поэтому биолог рекомендует проверять увлажненные места, в том числе вдоль болот и осушительных канав.

Также биолог нашел небольшие поляны с лисичками, высотой не более двух сантиметров. Павел Глазков планирует вернуться на эти поляны через несколько дней.