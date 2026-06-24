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В Кудрово пройдет масштабное празднование Дня молодежи

В парке Оккервиль в Кудрово 27 июня пройдет масштабное празднование Дня молодежи. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 19:00.

В Кудрово пройдет масштабное празднование Дня молодежи - Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 19:00.
Фото: комитет по печати Ленобласти

На празднике будут представлены образовательные, культурные, спортивные и развлекательные активности. Главным музыкальным событием станет выступление исполнителя НЕМИГА, чьи песни получили популярность благодаря сериалу «Ландыши».  

Также на территории парка будут работать фотозоны, арт-объекты и фудкорты. Организаторы подготовили интерактивный маршрут с заданиями и розыгрышем подарков. Ожидается, что праздник станет одним из крупнейших молодежных событий региона этим летом.

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Напомним, 27 июня в Ленобласти будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

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День молодежи Кудрово Ленобласть Всеволожский район
Для души Новости Главное

В Ленобласти начался сезон подосиновиков

В лесах Ленобласти начался слой летних грибов - любители «тихой» охоты уже могут найти подосиновики, сообщает биолог Павел Глазков.

В Ленобласти начался сезон подосиновиков - В лесу пока суховато, поэтому биолог рекомендует проверять увлажненные места, в том числе вдоль боло
Фото: Павел Глазков

Павел Глазков рассказал, что во Всеволожском районе он нашел с десяток крепких, не червивых подосиновиков. Он добавил, что собирает грибы попутно, проверяя видеоловушки. В лесу пока суховато, поэтому биолог рекомендует проверять увлажненные места, в том числе вдоль болот и осушительных канав.

Также биолог нашел небольшие поляны с лисичками, высотой не более двух сантиметров. Павел Глазков планирует вернуться на эти поляны через несколько дней.

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Теги

подосиновик Павел Глазков Ленобласть Всеволожский район

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