Безработного 26-летнего жителя Шушар задержали 23 июня на Красной улице в Гатчине по подозрению в работе курьером телефонных мошенников.

По данным полиции, молодой человек приехал в Гатчину, чтобы забрать 400 тысяч рублей у 80-летней пенсионерки. До этого сотрудники преступного колл-центра убедили пожилую женщину передать накопления якобы представителю серьезной финансовой организации.

После получения денег курьера задержали сотрудники полиции. Полицейские устанавливают его возможную причастность к другим эпизодам, связанным с предоставлением услуг дропперства.