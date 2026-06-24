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Новости Происшествия

Молодого курьера телефонных мошенников задержали в Гатчине

Безработного 26-летнего жителя Шушар задержали 23 июня на Красной улице в Гатчине по подозрению в работе курьером телефонных мошенников.

По данным полиции, молодой человек приехал в Гатчину, чтобы забрать 400 тысяч рублей у 80-летней пенсионерки. До этого сотрудники преступного колл-центра убедили пожилую женщину передать накопления якобы представителю серьезной финансовой организации.

После получения денег курьера задержали сотрудники полиции. Полицейские устанавливают его возможную причастность к другим эпизодам, связанным с предоставлением услуг дропперства.

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Теги

Ленинградская область мошенничество Гатчина Шушары
Новости Происшествия

Женщина вырвала золотую сережку из уха пенсионерки в Киришах и сдала ее в ломбард

Женщину задержали на улице Строителей по подозрению в ограблении 65-летней пенсионерки в подъезде жилого дома в Киришах.

По данным полиции, 31-летняя женщина вырвала из уха пожилой местной жительницы золотую серьгу стоимостью 15 тысяч рублей. К моменту задержания подозреваемая успела сдать украшение в ломбард.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия.

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Кириши Ленинградская область

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