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В Киришах работника транспортной компании поймали на краже дизельного топлива

В Киришах сотрудника транспортной компании подозревают в краже дизельного топлива.

бензин
Фото: ivbg.ru.

По данным транспортной полиции по СЗФО, 39-летний работник транспортной компании во время рабочей смены украл дизельное топливо из бака тепловоза. Для этого он использовал заранее подготовленные канистры и шланг.

Мужчину задержали в момент разгрузки очередной партии топлива в личный гараж, расположенный вблизи железной дороги. У него изъяли 10 канистр с дизельным топливом общим объемом 180 литров. Предварительно, он планировал использовать топливо для личных нужд.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Теги

топливо кража Кириши Ленобласть
Новости Социум

Новак: ситуация на топливном рынке РФ непростая, но контролируемая

Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с членами правительства.

Новак: ситуация на топливном рынке РФ непростая, но контролируемая - Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина правительство предпринимает все необходимые
Фото: freepik

«Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая», - сказал он.

Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина правительство предпринимает все необходимые меры для стабильного обеспечения топливом. Также разработан комплекс мер по дополнительным поставкам топлива.

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23.06.2026
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Кроме того, Федеральная антимонопольная служба России поручила 16 территориальным управлениям усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива сельхозпроизводителям. Органам предстоит проверить продажу топлива в мелкооптовом сегменте.

Теги

топливо бензин Новак Россия

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