В Киришах сотрудника транспортной компании подозревают в краже дизельного топлива.
По данным транспортной полиции по СЗФО, 39-летний работник транспортной компании во время рабочей смены украл дизельное топливо из бака тепловоза. Для этого он использовал заранее подготовленные канистры и шланг.
Мужчину задержали в момент разгрузки очередной партии топлива в личный гараж, расположенный вблизи железной дороги. У него изъяли 10 канистр с дизельным топливом общим объемом 180 литров. Предварительно, он планировал использовать топливо для личных нужд.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.