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Новости Происшествия

Петербуржец сдал в ломбард украденные в гостях украшения на миллион рублей

Безработного 23-летнего петербуржца задержали по подозрению в краже ювелирных украшений стоимостью около 1 миллиона рублей из квартиры на Таллинской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Мужчина пришел в гости к хозяйке квартиры и похитил драгоценности из шкатулки. Женщина обнаружила пропажу после ухода гостя. К этому времени подозреваемый успел отнести похищенные украшения в ломбард. Сотрудники полиции задержали мужчину.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье о краже. Петербуржцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Пенсионер ограбил 12-летнего мальчика в подъезде Петербурга

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Мать школьника сообщила в полицию, что неизвестный напал на ее сына и отобрал у него смартфон и экшен-камеру GoPro. Общая сумма ущерба составила 43 тысячи рублей.

Сотрудники полиции задержали 69-летнего подозреваемого менее чем через 30 минут после обращения.

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