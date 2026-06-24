Безработного 23-летнего петербуржца задержали по подозрению в краже ювелирных украшений стоимостью около 1 миллиона рублей из квартиры на Таллинской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Мужчина пришел в гости к хозяйке квартиры и похитил драгоценности из шкатулки. Женщина обнаружила пропажу после ухода гостя. К этому времени подозреваемый успел отнести похищенные украшения в ломбард. Сотрудники полиции задержали мужчину.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье о краже. Петербуржцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.